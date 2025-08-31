Var blåruss og jobbet i bank 

Arild Hermstad har vært partileder i Miljøpartiet De Grønne siden 2022. Her avbildet like før den første partilederdebatten på TV 2 i forkant av stortingsvalget 2025. Foto: Paul S. Amundsen/NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Når var din politiske oppvåkning?

– Den er lett å tidfeste. Var 23 år, hadde vært blåruss, jobbet i bank, og dro til Guatemala for å lære meg spansk. Der ble mitt engasjement for solidaritet og rettferdighet vekket. Å komme til et land med så store forskjeller, og der en styrtrik elite hadde gått løs på urfolket, gjorde at jeg skjønte hvor mye urettferdighet det er i verden.