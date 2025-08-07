Vanskelige forhandlinger om ny plastavtale

En gutt samler resirkulerbar plast på en søppelfylling i Lahore, Pakistan. K.M. Chaudary / AP / NTB.

Utsiktene til en bindende global avtale mot plastforurensning ser dystre ut. Kilder tett på forhandlingene melder om økende konflikter. En ny runde samtaler startet i Genève i Sveits tirsdag.

Forhandlingene, som varer til 14. august, møter motstand fra oljestater som Saudi-Arabia og Russland. Disse landene foretrekker frivillige tiltak. USA på sin side vil fokusere på avfallshåndtering fremfor å begrense produksjonen.

184 nasjoner deltar i samtalene ved FNs hovedkvarter i Genève.

I 2022 vedtok FNs miljøforsamling å utvikle en internasjonal, rettslig bindende avtale for å bekjempe plastforurensning. Disse samtalene er en fortsettelse av den femte – og antatt siste – forhandlingsrunden, som endte uten resultat i Sør-Korea i desember i fjor.

Annonse

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) ankommer Genève 11. august for å delta i sluttforhandlingene.

(NTB)