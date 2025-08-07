Vanskelige forhandlinger om ny plastavtale
Forhandlingene om en global avtale mot plastforurensning har kjørt seg fast. Oljeproduserende land og industrilobbyister beskyldes for å hindre fremgang.
Verden
Utsiktene til en bindende global avtale mot plastforurensning ser dystre ut. Kilder tett på forhandlingene melder om økende konflikter. En ny runde samtaler startet i Genève i Sveits tirsdag.
Forhandlingene, som varer til 14. august, møter motstand fra oljestater som Saudi-Arabia og Russland. Disse landene foretrekker frivillige tiltak. USA på sin side vil fokusere på avfallshåndtering fremfor å begrense produksjonen.
184 nasjoner deltar i samtalene ved FNs hovedkvarter i Genève.
I 2022 vedtok FNs miljøforsamling å utvikle en internasjonal, rettslig bindende avtale for å bekjempe plastforurensning. Disse samtalene er en fortsettelse av den femte – og antatt siste – forhandlingsrunden, som endte uten resultat i Sør-Korea i desember i fjor.
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) ankommer Genève 11. august for å delta i sluttforhandlingene.
(NTB)