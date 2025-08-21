Vance: Europa må stå for mesteparten av sikkerhetsgarantiene

USAs visepresident J.D. Vance sier at Europa må stå for mesteparten av sikkerhetsgarantiene til Ukraina. Foto: Alexander Drago / AP / NTB

– Jeg synes ikke at vi bør bære byrden her. Jeg mener at vi skal være behjelpelige hvis det er nødvendig for å stoppe krigen og stoppe drapene. Men jeg mener at vi bør forvente, og presidenten forventer det definitivt, at Europa spiller hovedrollen her, sier Vance til Fox News.

– Uansett hvilken form dette tar, så er det europeerne som må påta seg størsteparten av byrden, sier den amerikanske visepresidenten.

Vance uttalte seg etter at Ukraina onsdag sa at arbeidet med å få på plass sikkerhetsgarantier nå pågår.

– Våre team, først og fremst militæret, har allerede begynt aktivt arbeid knyttet til den militære delen av sikkerhetsgarantier, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak på X onsdag.

Annonse

Onsdag møttes et knippe av Natos forsvarssjefer i Washington for å diskutere hvordan sikkerhetsgarantier for Ukraina kan se ut.

Ifølge en Reuters-kilde ligger det an til flere møter i et større forum for å diskutere eventuelle alternativer de kom fram til.

Donald Trump uttalte i et møte med Zelenskyj mandag at USA ville stille med sikkerhetsgarantier til Ukraina ved en fredsavtale.