USAs visepresident J.D. Vance møtte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i Jerusalem onsdag.

– Vi har en veldig, veldig vanskelig oppgave i vente, som er å avvæpne Hamas, gjenoppbygge Gaza, skape et bedre liv for befolkningen i Gaza, men også sikre at Hamas ikke lenger er en trussel for våre venner i Israel, sa Vance til pressen etter møtet.

Vances besøk til Israel anses som et forsøk på å sørge for at den skjøre våpenhvilen mellom Israel og Hamas holder. Det har han troen på etter møtet, ifølge Al Jazeera.

– Det er ikke lett. Jeg sa aldri at det var lett. Men jeg er optimistisk til at våpenhvilen kommer til å holde og at vi faktisk kan sikre en bedre fremtid for hele Midtøsten, sa Vance og la til:

– Men det kommer til å kreve en del arbeid.

Vance sier også at våpenhvilen kommer til å gjøre det enklere å bygge varige allianser i Midtøsten. Han sier det lar folk i regionen «ta eierskap for sin egen bakgård».

Israel og Hamas anklager hverandre for brudd på våpenhvilen, og Israel gjennomførte kraftige angrep på Gazastripen i helga etter å ha anklaget Hamas for å ha drept to israelske soldater.

USA har ifølge Vance ikke satt noen tidsfrist for når Hamas skal legge ned våpnene, som er et av punktene i Trump-administrasjonens fredsplan.