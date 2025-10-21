Vance er optimistisk til våpenhvilen i Gaza

USAs visepresident J.D. Vance sier han er svært optimistisk rundt våpenhvilen mellom Israel og Hamas. Francisco Seco / AP / NTB

– Jeg føler meg veldig optimistisk, sier Vance på en pressekonferanse i Kiryat Gat sør i Israel tirsdag.

– Jeg mener at alle bør være stolte av hvor vi er i dag. Dette kommer til å kreve konstant arbeid. Det kommer til å kreve konstant overvåking og tilsyn, sier Vance videre.

Vance skal i Israel blant annet møte statsminister Benjamin Netanyahu. Besøket anses som et forsøk på å sørge for at den skjøre våpenhvilen mellom Israel og Hamas holder.

Partene anklager hverandre for brudd på den, og Israel gjennomførte kraftige angrep på Gazastripen i helga etter å ha anklaget Hamas for å drepe to israelske soldater.

Vance sier ifølge Al Jazeera at det ikke vil utstasjoneres amerikanske styrker på Gazastripen, og at USAs rolle blir å bistå i koordineringen mellom landets allierte og mekle mellom Israel og Hamas.

USA har ikke satt noen tidsfrist for når Hamas skal legge ned våpnene, som er et av punktene i Trump-administrasjonens fredsplan, sier Vance.