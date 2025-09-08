Valgmåling: Frp har høyest tillit i flyktningspørsmål

32 prosent av velgerne mener Frp-leder Sylvi Listhaug ville vært den beste statsministeren til å håndtere flyktningstrømmer, viser en måling. Foto: Heiko Junge / NTB

31 prosent svarer at de stoler mest på Frp i flyktningspørsmål, mens Ap kommer som nummer to med 25 prosent, viser Panorama nyheters valgmåling.

– Vi har jo støtte for vår innvandringspolitikk langt utover de som faktisk stemmer på oss, sier Erlend Wiborg, Frps innvandringspolitiske talsperson, til Panorama nyheter.

Frps forslag om å opprette asylmottak i et tredjeland, Rwanda i Afrika, ble stemt ned i Stortinget i vår. Wiborg lover at Frp skal ta opp kampen om en slik asylpolitikk etter valget.

En lignende praksis ble diskutert i Storbritannia fram til Labour vant valget der i fjor sommer og la forslaget på is. Kritikere av tredjelands-forslaget mener det blant annet bryter med menneskerettigheter.

Wiborg avviser dette, og han viser til at det fortsatt vil være norske myndigheter som vurderer behovet for beskyttelse.

Jonas Gahr Støre (Ap) og Sylvi Listhaug (Frp) får nesten lik støtte fra velgerne i spørsmålet om hvem som ville vært den beste statsministeren til å håndtere flyktningstrømmer.

Her svarer 33 prosent Støre, mens 32 prosent svarer Listhaug.

Valgmålingen er gjennomført av Norstat på oppdrag for Panorama nyheter. 1004 nordmenn over 18 år spørsmål har fått spørsmål om globale forhold knyttet til stortingsvalget. Feilmarginen er på +/- 3,1 prosentpoeng.