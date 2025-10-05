Valglokalene er stengt i Syrias første valg siden Assads fall

Et medlem av den syriske valgkommisjonen avlegger stemme ved valget i Latakia. Hussein Malla / AP / NTB

Rundt 50 valglokaler ble åpnet en del steder rundt om i landet søndag, men det var bare ett valglokale i hovedstaden Damaskus. Velgerne hadde tre timer på seg til å avlegge stemme. Noureddine al-Baba, som er talsperson for Syrias innenriksdepartement, sier at valget gikk fint for seg.

En politimann sjekker en velger ved inngangen til valglokalet i Latakia i Syria. Hussein Malla / AP / NTB

– Det syriske innenriksdepartementet sikret alle valgsteder – totalt 50 over hele landet – og sørget for sikkerheten til mer enn 7000 medlemmer av valgkomiteene. Alt gikk fint for seg sikkerhetsmessig.

Valget var utsatt i områder med drusisk og kurdisk flertall, som Sweida og deler av Hassakah og Raqqa, og det er uklart hvordan disse minoritetene skal representeres i nasjonalforsamlingen.

Selve prosessen har skapt frykt for at makten forblir konsentrert i hendene på de nye makthaverne i stedet for å åpne for ekte demokratisk endring.

210 medlemmer

Den nye nasjonalforsamlingen skal ha 210 medlemmer, men 70 av disse blir utpekt direkte av overgangspresidenten Ahmed al-Sharaa, noe kritikerne mener gir ham full kontroll over forsamlingen.

Kandidaten Nahil al-Zarba avlegger stemme ved et valglokale i Latakia i Syria. Hussein Malla / AP / NTB

Vanlige syrere fikk heller ikke anledning til å avlegge stemme. I stedet er det etablert valgkommisjoner som i flere etapper velger representantene i nasjonalforsamlingen.

Overgangsregjeringen insisterer på at den komplekse valgordningen er nødvendig. Det vises til at internt fordrevne, som ofte mangler id-papirer, utgjør halve befolkningen. Videre ligger store deler av landets infrastruktur i ruiner, med mangel på strøm, drivstoff og grunnleggende tjenester.

– Åpner ikke for endring

Mange syrere ser fram til at nye politiske institusjoner tar form, men er frustrert over et system som ser ut til å forsterke elitenes kontroll.

Kritikerne frykter at valget favoriserer dem som har makten i dag og bygger opp under nepotisme, på samme måte som under Assad-systemet. Kurdiske SDF, som har makten i store deler av det nordøstlige Syria, er kritisk til prosessen.

– Valget åpner ikke for noen ekte endring i Syria, sier SDF-talsmann Farhad al-Shami.

Resultatene av valget er ventet i løpet av mandag eller tirsdag, ifølge det statlige syriske nyhetsbyrået Sana.

