Valgkampens vinnere – og den store taperen

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet er valgets store tapere, mener Dagsavisen. Arild Hermstad (MDG) og Dag-Inge Ulstein (KrF) havner helt på topp i kåringen av valgkampens vinnere. FOTO: Jonas Been Henriksen / NTB

Valgkampen er over. Lange uker med mer eller mindre gjennomtenkte utspill i mediene, fagre løfter på gater og torg, «sprelske» innslag i sosiale medier og mange og langtekkelige TV-debatter ligger nå bak oss.

Hva har egentlig denne valgkampen handlet om? Si det. Høyresidens partier og deres støttespillere i næringsliv og på formuestoppen har forsøkt å gjøre årets valg til en avstemning om formuesskatten. Det så lenge ut til å fungere bra for høyresiden, men den siste måneden av valgkampen har denne strategien eksplodert mellom hendene deres. Mange av de sterke historiene om hvor skadelig formuesskatten er for gründere og næringsliv har vist seg å være sterkt overdrevne, og i flere tilfeller direkte feilaktige.

Og enda viktigere: Brorparten av den norske befolkningen er nok langt mindre opptatt av næringslivets – ofte overdrevne og ideologisk drevne – bekymringer enn det høyresiden har antatt.