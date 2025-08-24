Saken oppsummert Norske partier har intensivert bruken av sosiale medier for å nå velgerne direkte, med økt fokus på målrettet innhold og visuelle virkemidler.

Enkeltpolitikere og stortingskandidater tilbys både hjelp og kurs fra eget parti i forbindelse med sosiale medier.

Partiene satser blant annet på humor, mens andre prioriterer fysiske møter og tilstedeværelse. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

– Sosiale medier gir partiene mulighet til å kommunisere direkte med velgerne uten redaksjonelle filtre, med full kontroll over innhold, form og timing, sier statsviter Linn Sandberg til Dagsavisen.



Hun er postdoktor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og har blant annet forsket på samspillet mellom demokrati, teknologi og hybride digitale trusler.

Sandberg forteller at norske partier har endret bruken av sosiale medier de siste årene.

– Vi ser en fortsatt profesjonalisering og økt strategisk bruk. Flere partier bruker data for målretting, og mange satser mer på visuelt innhold og kortformvideo. Samtidig har noen partier, særlig på ytre høyre, utviklet en egen digital stil som kombinerer humor, provokasjon og indignasjon for å skape engasjement.



Og engasjement blir det. For mange fungerer sosiale medier i dag som både nyhetskilde og politisk informasjonskanal, forklarer Sandberg.

– Plattformene gir politiske aktører en direkte kanal til velgerne, noe som kan være avgjørende for å nå unge som i mindre grad følger tradisjonelle medier. Selv om mange unge følger politiske aktører i sosiale medier, vet vi mindre om hvor aktivt de oppsøker politisk innhold da mye av eksponeringen skjer passivt gjennom algoritmestyrt innhold.

– Tøffere i trynet



Men også partier på venstresiden har som mål å være mer offensive på sosiale medier i årets valgkamp. Det skal i hvert fall SV:

– Det vi prøver aller mest på er å gjøre SV så tilgjengelig som mulig, både i kommunikasjonsstilen og det å bli litt tøffere i trynet og spissere. Vi prøver å være mindre i forsvarsposisjon og mer offensive, sier partiets SoMe -rådgiver, Jens Karlsen, til Dagsavisen.

SoMe-rådgiver i SV, Jens Karlsen. Foto: Privat

Han sier at de også har lyktes med å bruke humor som virkemiddel.

– Vi har hatt fokus på at vi kan ha på oss forskjellige hatter. Vi kan bruke humor, men samtidig ha godt innhold som faktisk forklarer hva vi vil og hva som står på spill.

– Vi har hatt suksess med å forenkle saker ved å sammenligne vår politikk med konkurrenter. Jeg opplever at yngre velgere og andre som kanskje ikke vet hvor de befinner seg, oppfatter saker mer oppklarende når vi presenterer vår politikk i sammenheng med for eksempel Høyres syn på tannhelse i Oslo.

– Det er ikke banale eksempler, men helt reelle, store saker hvor man får fram hvor vi står og hvor konkurrentene står. Denne typen innhold synes vi har funket veldig bra, sier Karlsen.



Høyre: – Større kapasitet

Helge Fossum, assisterende generalsekretær i Frp, påpeker at plattformene spiller en stor rolle for hvordan politikerne og partiet kommuniserer med velgerne.

– Sosiale medier er en viktig aktør som i større grad enn mange andre arenaer gir oss anledning til å ha direkte dialog med velgerne. Det er et sentralt moment for at vi bruker medier som Facebook og Instagram. Vi er også noe til stede på Snapchat og YouTube. Denne tilnærmingen til sosiale medier gjelder for både parti- og personsider, sier han.

Frps 2.-kandidat i Oslo, Simen Velle, er blant de mest profilerte politikerne i sosiale medier. FOTO: Skjermdump / Instagram

Også Høyre ønsker å bruke digitale plattformer for at velgerne skal bli bedre kjent med folkene i partiet.

– Hva er hovedmålsettingen deres med sosiale medier i denne valgkampen?

– At flere skal stemme Høyre. Vi bruker sosiale medier både for å snakke direkte med velgere, svare på spørsmål, dele våre politiske løsninger og la folk bli bedre kjent med menneskene i Høyre.

Det sier Iris Tveten, ansvarlig for Høyres SoMe-kanaler.

Høyre-leder Erna Solberg i aksjon på partiets TikTok-konto. FOTO: Skjermdump / TikTok

– Hvilke endringer har dere gjort i strategien etter forrige stortingsvalg?

– Kampanjes valgkampjury trakk Høyre fram som vinneren av den digitale valgkamp, så altfor store endringer gjøres jo ikke. Men siden den gang har vi fått enda større produksjonskapasitet, og har et mål om å bli enda synligere i år.

Bygger profiler

Mens Høyre ikke gjør altfor store endringer, har Venstre gjort tre konkrete strategiske endringer, forklarer kommunikasjonssjef Thomas Tangen:

– Vi produserer mer skreddersydd video og visuelt innhold, tilpasset hver enkelt plattform og målgruppe. Vi jobber tettere med profilbygging av enkeltkandidater, og gir dem støtte til å bruke egne kanaler aktivt. Vi har også styrket analysearbeidet, for å optimalisere budskap og distribusjon.

Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn på partiets Instagram-side. FOTO: Skjermdump / Instagram

Ida Marie Bjørge Dyrøy er kommunikasjonsrådgiver i KrF og har ansvaret for sosiale medier i partiet. Hun understreker også viktigheten av å dyrke enkeltpolitikerne på digitale plattformer.

– Det er klart at det er politikken som er viktig her, men vi hadde jo ikke vært noe sted uten enkeltpolitikerne som står opp for det vi tror på. Så de er helt klart viktig for partiet og vi bygger mye av vår synlighet rundt enkeltpersoner i denne valgkampen, sier hun til Dagsavisen.

KrF-leder Dag-Inge Ulstein på partiets Facebook-side. FOTO: Skjermdump / Facebook

– Det er veldig viktig at kandidatene bygger sine egne digitale flater og får personlige følgere der. De styrere sine egne kanaler og lager stort sett innhold til de selv.

Ap vil overraske

Mari Aaby West er valgkampsjef i Arbeiderpartiet:

– Vi vet at flere bruker mer tid på de ulike SoMe-kanalene, og at mange har tillit til det innholdet de får med seg der. Dette tilpasser vi arbeidet vårt til, og for årets valgkamp har Arbeiderpartiet et stort fokus på den digitale kampanjen, sier hun til Dagsavisen.

De sikter på å fange velgernes oppmerksomhet på nye måter, hevder West.

– Dette skal gjenspeiles i kampanjen vår og i sosiale medier, samtidig som vi skal overraske og engasjere velgerne på noen litt nye måter. Vi skal drive den største digitale valgkampanjen på tvers av alle parti, og valget skal også vinnes i og gjennom sosiale medier.

Arbeiderpartiet overrasket trolig flere med denne videoen av statsminister Jonas Gahr Støre. FOTO: Skjermdump / TikTok

Kurser politikerne

I tillegg til å promotere og fremme egen politikk, forteller Karlsen i SV om et annet mål med årets valgkamp i sosiale medier:

– En parallell målsetting er å løfte kandidatene våre. Nå har vi mange nye kandidater og en del som går ut. Vi har brukt mye energi på å trene kandidatene våre til å bli selvdrevne.



For det kan virke som at enkeltpolitikere i større grad enn tidligere publiserer politisk innhold i egne kanaler enn tidligere. Majoriteten av partiene opplyser at de tilbyr hjelp og kurs for at kandidatene skal kunne lage og publisere eget innhold.

– Det er veldig varierende fra parti til parti hvor mye ressurser man har. Det har vært åpenbart for oss at vi må få kandidatene våre til å være komfortable med å poste ting og være tilgjengelige på sosiale medier, sier Karlsen.

– På sine egne kontoer?



– Ja. Andreas Unneland er et godt eksempel. Han er en ung fyr på 31 år som har hatt sosiale medier så lenge det har eksistert, men han hadde aldri flydd helt på Facebook. Vi fikk han med på å teste TikTok som en daglig greie, og så funket det som bare det. Det var veldig gøy.



Andreas Unneland er en av SVs profiler på sosiale medier. FOTO: Skjermdump / TikTok

Karlsen forteller at der det har vært skepsis og usikkerhet, er det nå mer entusiasme.

– Tidligere har det vært mye tilbakeholdenhet, men nå opplever jeg at vi har så mange gode erfaringer at det har blitt et stemningsskifte knyttet til sosiale medier i partiet.

Iver Johansen Aastebøl, kampanjeansvarlig i Rødt, hevder at det for noen skal mer til å følge partier enn enkeltpersoner.



– Talspersonene er våre ansikt utad, og for en del er terskelen lavere for å følge konkrete personer enn et parti i sosiale medier, så det er viktig for oss at frontfigurene også er til stede og har en følgerskare i sosiale medier. Det bidrar til den samla rekkevidden vi har, og gjør at vi når ut til enda flere med våre politiske forslag.

– Oppfordrer dere kandidatene deres til å være aktive i egne kanaler, og hvordan følges det opp?

– Ja, vi oppfordrer til å være aktive og finne en måte å bruke sosiale medier på som passer hver enkelt. Så bidrar vi med kursing av nye kandidater og råd og veiledning hvis noen ønsker det. I tillegg får talspersonene en del hjelp med å filme og redigere videoklipp som ofte legges ut både fra partiets og kandidatenes konto, svarer Aastebøl.

Denne TikTok-videoen til Rødt-politiker Mímir Kristjánsson har nå nesten 200.000 visninger. FOTO: Skjermdump / TikTok

Iris Aunvik Tveten i Høyre sier at også de oppfordrer alle sine politikere til å være aktive.

– Det er viktig å snakke med pressen og delta i debatter, men ved å være aktiv i sosiale medier kan enda flere få med seg Høyres politikk og hva vi foreslår. Politikerne styrer sine egne kontoer i sosiale medier, men vi kommer gjerne med forslag, ideer og innhold. Noen ønsker tett oppfølging, andre gjør mer selv.

Arbeiderpartiet understreker også at det fortsatt er viktig å jobbe med pressen, selv om sosiale medier også har fått stor innflytelse i folks medievaner.

– Arbeiderpartiet skal være der folk er, og det gjelder også sosiale medier. Mange har tillit til det de leser og ser på sosiale medier, og da må vi være til stede og levere godt innhold tilpasset de ulike kanalene. Samtidig har vi ingen planer om å nedskalere vårt arbeid med tradisjonelle medier, sier West i Ap.

Vil heller møte velgere fysisk

MDG påpeker at det viktigste i arbeidet med og på sosiale medier er å nå egne støttespillere med nyheter, fakta, argumenter og litt humor.

– Det er selvfølgelig supert om vi også treffer og overbeviser nye velgere, men hovedpoenget er å støtte alle som driver valgkamp og snakker politikk med folk rundt seg i ukene før valget. Det er i ekte samtaler vi virkelig kan forklare hvor viktig det er at MDG bryter sperregrensen og kan sikre en ny, grønn retning med Støre, sier nestleder Ingrid Liland til Dagsavisen.



MDG-nestleder Ingrid Liland i aksjon på partiets TikTok-bruker. Her argumenterer hun for at det er lurt å stemme på MDG om man ønsker å beholde Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister. FOTO: Skjermdump / TikTok

Mens mange andre partier har stort fokus på å kurse og trene opp kandidatene sine på sosiale medier, mener MDG fortsatt at det viktig å møte velgere fysisk. Det samme gjelder Senterpartiet.

– Senterpartiets mål i valgkampen er å treffe mest mulig folk der de er, om det er på den lokale matbutikken, rundt lunsjbordet på arbeidsplassen, på markedsdager, eller på sosiale medier. De beste samtalene og menneskemøtene skjer uansett over en god kopp kaffe!

Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum på Sps Instagram-konto. FOTO: Skjermdump / Instagram

Det skriver valgkampleder i Sp, Emilie Kirkeby-Garstad, i en e-post til Dagsavisen.

– I takt med at flere og flere bruker mer tid på sosiale medier enn tidligere så har også vi valgt å øke synligheten på sosiale medier, men Senterpartiet vil alltid prioritere å møte folk fysisk i deres lokalsamfunn.

– Vi ber kandidater bruke mest tid på å møte folk ansikt til ansikt. Sosiale medier er fint for de som har tid og mulighet. De får hjelp og støtte til å komme i gang, samt innspill underveis om de ønsker det, sier Liland i MDG.

– Pengene som rår



MDG mener også at «pengene rår» i sosiale medier, og at det er vanskeligere enn før å nå bredt ut.

– For fire år siden føltes det mulig å nå ut mange, også for et lite parti. Sånn er det ikke lenger. Skal man nå ut med noe annet er det pengene som rår, hevder Liland og fortsetter:

– Da vinner de partiene som har fetest lommebok, og det er ikke oss. Som en konsekvens bruker vi denne gangen bare ca. 10 prosent av annonsekronene vi brukte i forrige valg på sosiale medier. Vi vil ikke gi enorme summer til kjipe Trump-venner i Silicon Valley, men heller bruke de begrensede midlene vi har i andre kanaler og på bakkevalgkamp.