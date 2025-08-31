Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Frp tror ikke på klimakrisa, Høyre tror Exit-gutta skal løse klimakrisa, KrF tror at Gud skal løse klimakrisa, og når vi snakker om «grønne løsninger», så tror hun fra Venstre at vi7 snakker om hasj!», smeller det fra AUFs Isak Kaminski Andersson.

Vi er midt i en av av de mange skoledebattene som har pågått siden skolestart. Denne dagen er vi på Foss videregående skole på Grünerløkka, og det er ingen tvil om at denne siste replikken fra AUF-representanten gjør lykke i salen. Generelt er det mye av det som kommer fra de unge AUF-, MDG- og SV-debattantene som går rett hjem i salen her på Foss. Som en av elevene sa det til Dagsavisen etterpå: «Foss er jo en generelt en ganske venstrevridd skole». De rødgrønne partiene pleier å gjøre det bra på sentrumsskolene i Oslo.