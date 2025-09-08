Det har ikke manglet på meningsmålinger den siste tiden før valget. Aller siste gjennomsnitt for målingene i september er som følger:

Rødt: 6 prosent

Sosialistisk Venstreparti: 6 prosent

Miljøpartiet de Grønne: 6,2 prosent

Arbeiderpartiet: 27,1

Senterpartiet: 5,9 prosent

Venstre: 4,3 prosent

Kristelig Folkeparti: 4,7 prosent

Høyre: 14,4 prosent

Fremskrittspartiet: 21,0 prosent

Andre partier: 4,4 prosent

Dette vil si at rødgrønn side har 88 mandater, mens borgerlig side har 81 mandater, ifølge Pollofpolls.

Det er, med andre ord, uhyre jevnt.

Om for eksempel Rødt eller Sosialistisk Venstreparti skulle havne under sperregrensen, kan det fort spøke for en ny rødgrønn regjering.

1,9 millioner mennesker har forhåndsstemt, ifølge tall fra valgdirektoratet, og ifølge TV2 er det ventet at 1,2 millioner mennesker til kommer til å stemme i valget.

De første indikasjonene på resultatet vil være når valgdirektoratet deler opptellingen av forhåndsstemmene klokken 21:00.



Thomas Torgersen i Valgdirektoratet, sier til NTB at han ikke blir overrasket hvis en stor andel av resultatene kommer mellom 22 og 23. Han mener hovedbildet bør være klart ved midnatt, selv om de største kommunene bruker noe lengre tid på å telle, skriver NTB.

Partileder Guri Melby i Venstre avlegger sin stemme på Fyrstikkalleen Skole i Oslo. FOTO: Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

Valgdirektør Benedicte Bjørnland har uttrykt bekymring for at resultatet kan bli forsinket, rett og slett på grunn av endringene i valgloven og de nye rutinene de medfører.

– Det kan komme forsinkelser som følge av den nye loven og nye rutiner. Det betyr ikke at noe er feil, men at man må telle igjen og igjen for å få et sikkert og godt resultat, sa Bjørnland til Digi.no i juli.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug (Frp) stemmer på Hovseter skole mandag. FOTO: Lise Åserud / NTB

Støre har stemt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har avgitt sin stemme på valgdagen. 65-åringen vil ikke si om han gir seg dersom venstresiden taper valget, skriver NTB.

– Jeg synes det er viktig å kjempe for at sosialdemokratiet fortsatt kan vinne valg sammen med andre partier. Det har betydning, selvfølgelig i Norge, men også utover Norge, sa statsministeren til pressen etter at han avga sin stemme i valget på Uranienborg skole i Oslo.

Støre ble også konfrontert med alderen sin – 65 år – og spurt om han blir sittende som Ap-leder ved en eventuell borgerlig seier.

– Det svaret kommer jeg til å gi den dagen det blir naturlig, og det er ikke i kveld, sa han.

Støre svarte ja på spørsmål om det var på tide med et generasjonsskifte i den kommende stortingsperioden. Samtidig er han stolt for at han ifølge seg selv har lagt til rette for yngre generasjoner kommer opp i viktige posisjoner.

