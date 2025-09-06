Valgdirektoratets styrkeprøve: – Så viktig at vi planlegger ut ifra verstefallsscenarioer
Mye må på plass når Valgdirektoratet skal sikre at stortingsvalget gjennomføres uten juks og fanteri. Da skader det kanskje ikke å ha en tidligere PST-sjef som direktør.
Over 1,7 millioner av stemmeberettigede nordmenn hadde per 4. september forhåndsstemt, ifølge SSB. Valgdirektoratet og tusenvis av valgmedarbeidere sørger for at alt går for seg som det skal.
«første» stortingsvalg! Hva driver du med om dagen?
– Akkurat i disse dager har det vært å ta imot
valgobservatørdelegasjoner, og fortelle om valgordningen i Norge. Ellers er
det sterkt fokus på at valgsystemløsningen fungerer, og vi har løpende
statusoppdateringer fra folk som jobber med systemstøtten. Så er det å gripe
fatt i det hvis det er noen «hiccups».
Forsvarets
forskningsinstitutt konkluderte i våres med at trusselen for utenlandsk
valgpåvirkning øker. Hvorfor er det noe vi må ta på alvor?