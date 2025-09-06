Valgdirektoratets styrkeprøve: – Så viktig at vi planlegger ut ifra verstefallsscenarioer

Over 1,7 millioner av stemmeberettigede nordmenn hadde per 4. september forhåndsstemt, ifølge SSB. Valgdirektoratet og tusenvis av valgmedarbeidere sørger for at alt går for seg som det skal. Foto: Valgdirektoratet

Ditt «første» stortingsvalg! Hva driver du med om dagen?

– Akkurat i disse dager har det vært å ta imot valgobservatørdelegasjoner, og fortelle om valgordningen i Norge. Ellers er det sterkt fokus på at valgsystemløsningen fungerer, og vi har løpende statusoppdateringer fra folk som jobber med systemstøtten. Så er det å gripe fatt i det hvis det er noen «hiccups».

Forsvarets forskningsinstitutt konkluderte i våres med at trusselen for utenlandsk valgpåvirkning øker. Hvorfor er det noe vi må ta på alvor?