– Vær raus! Særlig mot ferske politikere
Tenker du smått, så blir det smått, mener Trygve Slagsvold Vedum. Sp-lederen snakker også om sin politiske oppvåkning, sin største feilvurdering og om da to partikolleger fikk ham til å endre mening i et omstridt spørsmål.
Trygve Slagsvold Vedum ble valgt til leder i Senterpartiet som 35-åring i 2014. Her fra partilederdebatten under Arendalsuka tidligere i sommer.
Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Innenriks
Når var din
politiske oppvåkning?
– Starten av 1990-tallet. Under EU-kampen og kampen for å bevare nærskolen. Fantastisk spennende å få lov til å være med på.