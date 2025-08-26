– Vær raus! Særlig mot ferske politikere

Tenker du smått, så blir det smått, mener Trygve Slagsvold Vedum. Sp-lederen snakker også om sin politiske oppvåkning, sin største feilvurdering og om da to partikolleger fikk ham til å endre mening i et omstridt spørsmål. 

Trygve Slagsvold Vedum ble valgt til leder i Senterpartiet som 35-åring i 2014. Her fra partilederdebatten under Arendalsuka tidligere i sommer.
Trygve Slagsvold Vedum ble valgt til leder i Senterpartiet som 35-åring i 2014. Her fra partilederdebatten under Arendalsuka tidligere i sommer.

Innenriks

Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Når var din politiske oppvåkning?

– Starten av 1990-tallet. Under EU-kampen og kampen for å bevare nærskolen. Fantastisk spennende å få lov til å være med på. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

politisk oppvåkning helseforetaksreformen eu kandidaten innenriks nyheter strømpriser trygve slagsvold vedum
Powered by Labrador CMS