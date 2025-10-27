Et satellittbilde fra Planet Labs PBC viser området rundt militærbasen i El-Fasher som RSF hevder å ha inntatt. Foto: Planet Labs PBC via AP / NTB

Flere sudanske organisasjoner melder mandag om brutale overgrep mot sivilbefolkningen.

The Sudan Doctor Network beskriver RSF-offensiven som en «avskyelig massakre» og oppgir at flere titall er drept.

Gruppen melder også RSF-militsen er i ferd med å ramponere byen. Blant annet skal sykehus og helseklinikker ha blitt påtent.

Videoer delt av prodemokratiske aktivister ser ut til å vise flere titall mennesker som ligger døde på bakken ved siden av utbrente kjøretøy.

Annonse

– Mulige krigsforbrytelser

The Darfur Network for Human Rights oppgir samtidig at RSF-militsen har tatt over 1000 sivile til fange. Militsen gjennomfører systematiske angrep på sivilbefolkningen, og handlingene utgjør muligens krigsforbrytelser, ifølge menneskerettsgruppen.

Blant de pågrepne er en lokal journalist, en av få pressefolk som er igjen i byen, opplyser Det sudanske journalistforbundet.

Nyhetsbyrået AFP har ikke selv greid å komme i kontakt med sivile i byen ettersom all kommunikasjon skal være brutt, inkludert satellittkommunikasjon.

Annonse

Det er frykt for at befolkningen i El-Fasher skal bli utsatt for samme type overgrep som befolkningen i El-Geneina, hovedstaden i Vest-Darfur. Her ble opptil 15.000 mennesker ifølge FN drept i to massakrer som pågikk i månedsvis i 2023.

Da et FN-team reiste inn i byen flere måneder senere, uttalte FNs nødhjelpssjef Tom Fletcher at «Darfur har sett det verste av det verste», ifølge BBC.

Over 100.000 barn

Om lag 260.000 sivile befinner seg fortsatt i El Fasher, som har vært beleiret av RSF siden mai 2024 i forbindelse med borgerkrigen mellom RSF og regjeringsstyrkene. Halvparten av dem er barn.

Annonse

Under beleiringen har det utviklet seg en alvorlig humanitær krise, der innbyggerne har sultet og måttet spise dyrefôr, og der RSF har angrepet byen fra stillingene like utenfor. Mennesker som har forsøkt å flykte fra byen, skal ha blitt drept når de har kommet inn i RSF-kontrollerte områder.

RSF har ønsket å ta kontroll over byen i lang tid, og søndag meldte gruppen at den hadde inntatt regjeringens viktigste militærbase i byen. Regjeringshæren hadde mandag ennå ikke kommentert opplysningene.

– Uutholdelige lidelser

Hvis meldingen blir bekreftet, innebærer det et betydelig vendepunkt i krigen, som har vart siden våren 2023, og som har ført til titusener av drepte og drevet nesten 12 millioner på flukt.

Annonse

Det vil bety at RSF kontrollerer alle de administrative sentrene i Darfurs fem delstater. I tillegg vil det befeste todelingen av Sudan med en RSF-kontrollert del i vest og deler av sør, og en regjeringskontrollert del i nord, øst og sentrale områder.

– Dette utgjør en forferdelig opptrapping av krigen, sier FNs generalsekretær António Guterres i en kommentar til AFP mandag.

– Omfanget av lidelsene vi er vitne til i Sudan, er uutholdelig, sier han.

Anklager om etnisk rensing

Annonse

Lokale motstandskomiteer har også kommet med alvorlige anklager mot RSF.

Ifølge komiteene blir uskyldige sivile utsatt for «de verste former for vold og etnisk rensing».

En video som RSF selv har delt, viser militssoldater som pågriper flere titall menn i sivile klær, som de anklager for å støtte regjeringshæren.

Allerede i september advarte FN om at ikke-arabiske lokalsamfunn i El Fasher risikerte å bli utsatt for massakre. Det samme skjedde da RSF inntok flyktningleiren Zamzam rett utenfor El Fasher i april i år.