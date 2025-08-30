Ut mot Høyres arbeidspolitikk: – Bedre for sjefen, vanskeligere for de som jobber der

Mímir Kristjánsson i Rødt kjøper ikke at Høyres plan for arbeidslivet handler om inkludering.

Rødt-politiker Mímir Kristjánsson mener Høyres arbeidspolitikk vil rasere arbeidsmiljøloven.
Rødt-politiker Mímir Kristjánsson mener Høyres arbeidspolitikk vil rasere arbeidsmiljøloven.

Innenriks

Ylva Lie Bjerke
Journalist
Publisert

Høyres arbeidspolitiske talsperson, Henrik Asheim, lover at en eventuell borgerlig regjering skal senke terskelen for midlertidige ansettelser og innleie, til tross for trusler om bråk fra fagforeningene

På denne måten vil man gjøre det enklere å inkludere flere i arbeidslivet, mener Asheim.

Det kjøper ikke Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

arbeidsliv arbeidsmiljøloven rødt høyre innenriks nyheter stortingsvalget 2025
Powered by Labrador CMS