Ut mot Høyres arbeidspolitikk: – Bedre for sjefen, vanskeligere for de som jobber der

Høyres arbeidspolitiske talsperson, Henrik Asheim, lover at en eventuell borgerlig regjering skal senke terskelen for midlertidige ansettelser og innleie, til tross for trusler om bråk fra fagforeningene.

På denne måten vil man gjøre det enklere å inkludere flere i arbeidslivet, mener Asheim.

Det kjøper ikke Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.