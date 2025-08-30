Ut mot Høyres arbeidspolitikk: – Bedre for sjefen, vanskeligere for de som jobber der
Mímir Kristjánsson i Rødt kjøper ikke at Høyres plan for arbeidslivet handler om inkludering.
Rødt-politiker Mímir Kristjánsson mener Høyres arbeidspolitikk vil rasere arbeidsmiljøloven.
FOTO: Heiko Junge/NTB
Innenriks
Høyres arbeidspolitiske talsperson, Henrik Asheim, lover at en eventuell borgerlig regjering skal senke terskelen for midlertidige ansettelser og innleie, til tross for trusler om bråk fra fagforeningene.
På denne måten vil man gjøre det enklere å inkludere flere i arbeidslivet, mener Asheim.
Det kjøper ikke Rødt-politiker Mímir Kristjánsson.