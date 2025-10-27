Usømmelige tvangsarbeidersker

Tvangsarbeidsanstalten Prinds Christian Augusts Minde lå i Storgata 36 og var virksom fra 1819 til 1915. I sin samtid var anstalten kjent under navnet Mangelsgården og både fattige kvinner og menn ble innsatt her for brudd på fattiglovens paragrafer om tigging, løsgjengeri og drukkenskap. De fattige ble satt inn i anstalten av politiet og fattigvesenet, de aller fleste under tvang og uten mulighet til å anke innsettelsen til høyere rettsinstanser.

I løpet av det århundret anstalten var virksom ble det ledet av flere ulike forstandere. I 1855 ble daværende forstander Henning Jacob Kloumann bedt om en uttalelse om muligheten for å opprette en avdeling for frivillige arbeidere. I sin uttalelse skrev han at folk flest så på anstaltens innsatte som «Drukkenbolte og gamle offentlige Fruentimmer». Enhver som tilbrakte tid på Mangelsgården ville altså, uansett om han var der som frivillig arbeider, bli «betragtet som henhørende til en af de ovennævnte Klasser af Ulykkelige». Kloumann var derfor skeptisk til opprettelsen av en slik avdeling og mente altså at de kvinnelige tvangsarbeiderne ble betraktet som prostituerte eller tidligere prostituerte av utenforstående. Vi kan ane et stort stigma for kvinnene som ble innsatt på Mangelsgårdens kvinneavdeling.

Ifølge forstanderne Kloumann og Omsted besto de kvinnelige innsatte hovedsakelig av prostituerte. Maleri: Politilegens venteværelse av Christian Krohg, Nasjonalmuseet

Ikke skulle det være særlig hyggelig å være innsatt på avdelingen heller. Forstander Omsted ga følgende beskrivelse av kvinneavdelingens tilstand da han var forstander fra 1898 frem til anstaltens nedleggelse i 1915:

«Dennes belegg bestod så godt som utelukkende av prostituerte, og de aller fleste av disse la for dagen en likefrem utrolig råhet og brutalitet. Det er ganske betegnende at uaktet der var over tre ganger så mange menn som kvinner i anstalten blev der i tiden 1903 til 1907 (da kvinneavdelingen ble nedlagt) på menn avgitt 89 meldinger for disiplinærforseelser, men i samme tidsrum blev 214 kvinner anmeldt. Og enda gir dette ikke på langt nær uttrykk for hvor meget mere usømmelig tvangsarbeiderskene opførte sig enn mennene.»

Ifølge Omsted var også de innsatte kvinnene hovedsakelig prostituerte. De var i tillegg spesielt rå og brutale, og oppførte seg mye mer usømmelig enn mennene. Han mente kvinneavdelingen var mange ganger verre enn mannsavdelingen når det kom til disiplinen. Antallet konflikter og brudd på regelverk skal altså ha vært høyt i kvinneavdelingen, og dette skyldtes, i følge Omsted, typen kvinner som ble innsatt i anstalten. Men stemmer dette?

Da Harald Meltzer, etter et langt liv som politi i Christiania, skrev sine politinotiser laget Andreas Bloch og A. Bohr Olsen denne illustrasjonen av to «gråtekoner».

En sammenlikning mellom listen over innsatte i tvangsarbeidsanstalten i 1848 og politilegens fortegnelse over prostituerte fra samme år gir et ganske annerledes svar. Av de 150 kvinnene som ble innsatt i tvangsarbeidsanstalten i 1848 finnes kun 67 av dem oppført i politilegens fortegnelser. Majoriteten av kvinnene var altså ikke registrerte prostituerte på det tidspunktet de ble innsatt i tvangsarbeidsanstalten. Allikevel ble denne gruppen den som definerte ryktet til alle kvinnene som ble innsatt.

De offentlig registrerte prostituerte måtte møte jevnlig til visitasjon hos politilegen. En gynekologisk undersøkelse som skulle avdekke kjønnssykdommer og forhindre smitte. Fra 1847 var politilegens visitasjonsværelse flyttet til Mangelsgården. Noe som trolig økte stigmaet rundt en innsettelse her. Ble det oppdaget sykdom under visitasjonen ble den prostituerte tvangsinnlagt på Rikshospitalet for behandling.

Den store andelen prostituerte i anstalten tyder på at tvangsarbeidsanstalten ble brukt som et nyttig verktøy for politiet i å regulere prostitusjonen og at et eller flere opphold her var en naturlig del av de prostituertes tilværelse sammen med visitasjonene og innleggelsene på Rikshospitalet. Anstalten fungerte som en trussel, og kanskje også som nødhjelp for de prostituerte i perioder hvor de ikke klarte å skaffe inntekter nok til å overleve. Dette påvirket ryktet til kvinneavdelingen, og vi kan se for oss at det påvirket tilværelsen for de innsatte også.

Hvem var alle de andre tvangsarbeiderskene? De resterende innsatte kvinnene i 1848 var innsatt for tigging, som hjelpeløse og for brudd på paragraf 37 og 45 i fattigloven for kjøpstedene 1845. Paragraf 37 åpnet for at fattigforstanderne kunne sette inn på tvangsarbeid fattige som de vurderte som uverdige til å motta fattigunderstøttelse, men som likevel var så dårlig stilt at de trengte hjelp. Gjennom å arbeide på arbeidsanstalten kunne de dermed gjøre seg «fortjent» til den lille summen de tjente her.

Tvangsarbeiderne produserte mange ulike produkter under sitt opphold i anstalten. Produktene ble solgt i butikkutsalget som vendte ut mot Storgata. Ludvig Forbech for Fengselsstyret i 1914, Riksarkivet

Både paragraf 37 og de hjelpeløse var nok kategorier som omfavnet kvinner som var dårlig stilt, men som ikke var verdige til fattigunderstøttelse etter loven. Trolig var også de hjelpeløse personer som politiet hadde funnet på gaten ute av stand til å ta vare på seg selv.

Den siste og største gruppen av innsatte som ikke finnes i politilegens oversikter var de som var innsatt etter paragraf 45 for drukkenskap og løsgjengeri.

Selv om noen av disse kvinnene var over femti år, var det i hovedsak snakk om ungekvinner i tjue-tretti-årene. Dette kan tyde på at kvinnene ble innsatt for løsgjengeri, altså brudd på tjenestetvangen som var nedfelt i lov med Tjenesteforordningen for kjøpstedene av 1776. Fram til 1854 var det allmenn tjenestetvang, noe som innebar at personer uten fast og stedbunden tjeneste eller arbeid ble regnet som løsgjengere. Alle måtte ta det arbeidet de ble tilbudt, og barn av husmenn skulle ikke bo hjemme lenger enn til de var 16, mens barn av bønder var tvunget til å søke seg arbeid fra fylte 18 med mindre de trengtes til driften av plassen eller gården. I 1848 var det fortsatt tjenestetvang i Christiania, selv om man var på vei mot å oppheve denne bestemmelsen.

Yrkesmulighetene var ikke mange for ugifte kvinner på denne tiden. Etter konfirmasjonen var det vanlig å gå ut i tjeneste som tjenestepiker. I følge Sølvi Sogner og Kari Telste i boken Ut og søkje teneste utgjorde tjenestejentene 46 prosent av den yrkesaktive kvinnelige befolkningen i Christiania i 1875.

Påstanden fra forstanderne Kloumann og Omsted om at de kvinnelige innsatte nesten utelukkende var prostituerte, stemmer altså ikke. Hovedvekten av de innsatte kvinnene hadde ikke bakgrunn fra prostitusjon og ble innsatt av helt andre årsaker.

Trolig henger deres innsettelse sammen med den sårbare stillingen enslige kvinner hadde i samfunnet på 1800-tallet. Den strenge tjenestetvangen og de få yrkesmulighetene gjorde det svært vanskelig for kvinner å ernære seg. Spesielt for de kvinnene som ikke ønsket og/eller evnet å underkaste seg det harde livet som tjenestepiker.

