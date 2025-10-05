USAs utenriksminister: Møter om Israel-Hamas-avtale er i gang
Møter om en avtale mellom Israel og Hamas som skal få en slutt på krigen i Gaza, er i gang, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
Verden
Det er uklart nøyaktig hvilke møter som er i gang. Ifølge Israel begynner møtene de er involvert i i Egypt, i morgen.
Ifølge Rubio har Hamas sagt seg prinsipielt enig i det som ifølge USAs president Donald Trumps fredsplan for Gaza skal skje etter at krigen er slutt.
Men på spørsmål om dette betyr slutten på krigen i Gaza, sier Rubio ikke ennå, og at det gjenstår noe arbeid.
– Vi kommer til å få vite veldig raskt om Hamas mener alvor, sier han.
Senere søndag sier Rubio at de ikke har uker eller dager på å få på plass en avtale.
– Vi håper det blir klart veldig snart – tidlig denne uken, sier han.
Rubio krever også at Israel må stoppe bombingen for at gislene skal ha en mulighet til å bli løslatt.
Møtene pågår i Egypt, og representanter fra Hamas, Israel, Egypt, Qatar og USA er til stede.
Søndag sa en Hamas-tjenesteperson til AFP at de er klar for å få til en avtale.
– Hamas er svært ivrig etter å komme til enighet om å avslutte krigen og umiddelbart starte fangeutvekslingsprosessen i samsvar med forholdene på stedet, sa tjenestepersonen, som uttaler seg anonymt.
