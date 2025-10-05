USAs utenriksminister: Møter om Israel-Hamas-avtale er i gang

Utenriksminister Marco Rubio i USA sier det aldri har vært nærmere fred i Gaza enn nå. Evan Vucci / AP / NTB

Det er uklart nøyaktig hvilke møter som er i gang. Ifølge Israel begynner møtene de er involvert i i Egypt, i morgen.

Ifølge Rubio har Hamas sagt seg prinsipielt enig i det som ifølge USAs president Donald Trumps fredsplan for Gaza skal skje etter at krigen er slutt.

Men på spørsmål om dette betyr slutten på krigen i Gaza, sier Rubio ikke ennå, og at det gjenstår noe arbeid.

– Vi kommer til å få vite veldig raskt om Hamas mener alvor, sier han.

Senere søndag sier Rubio at de ikke har uker eller dager på å få på plass en avtale.

– Vi håper det blir klart veldig snart – tidlig denne uken, sier han.

Rubio krever også at Israel må stoppe bombingen for at gislene skal ha en mulighet til å bli løslatt.

Møtene pågår i Egypt, og representanter fra Hamas, Israel, Egypt, Qatar og USA er til stede.

Søndag sa en Hamas-tjenesteperson til AFP at de er klar for å få til en avtale.

– Hamas er svært ivrig etter å komme til enighet om å avslutte krigen og umiddelbart starte fangeutvekslingsprosessen i samsvar med forholdene på stedet, sa tjenestepersonen, som uttaler seg anonymt.

(©NTB)