En storjury vurderte Boltons sak i Maryland torsdag. Han er den tredje høyt profilerte Trump-kritikeren som er blitt tiltalt på under en måned, melder CNN.

Han anklages blant annet for å ha delt høyt gradert informasjon med sin kone og datter på epost, opplyser kilder til kanalen. Den viser også til tidligere kilder som har sagt at anklagene handler om notater han sendte til seg selv på sin AOL-konto, til dels i form av oppsummerende dagboknotater, under perioden han jobbet i Trumps regjering.

For to måneder siden fant FBI konfidensielle dokumenter med henvisning til masseødeleggelsesvåpen under en ransaking av Boltons kontor i Washington, ifølge rettsdokumenter. Den mulige tiltalen har sammenheng med dette, skrev Bloomberg tidligere torsdag.

– Ugraderte dagbøker

Boltons advokat Abbe Lowell avviser at Bolton har lagret eller delt informasjon i strid med loven. Lowell sier tiltalen har utgangspunkt i ugraderte private dagboksnotater Bolton delte med den nærmeste familien.

– De underliggende faktaene i denne saken ble etterforsket og avklart for flere år siden. Tiltalen bygger på deler av hans personlige dagbøker gjennom en 45 år lang karriere. Dette er ugradert materiale, delt med de nærmeste og som FBI har vært kjent med siden 2021, sier Lowell.

– I likhet med mange andre offentlige tjenestemenn har han ført dagbok. det er ikke en forbrytelse, legger han til.

Bolton selv sier han gleder seg til å kjempe «for å forsvare min lovlige opptreden».

– Jeg har litt det siste målet for bruken av justisdepartementet som våpen, sier han, ifølge Reuters.

John Bolton var FN-ambassadør i halvannet år under president George W. Bush. Fra 2018 til 2019 var han nasjonal sikkerhetsrådgiver under Donald Trumps første presidentperiode.

Etter at han ble sparket av Trump i 2019, har han vært en skarp kritiker av presidenten.

Kraftig kritikk fra Demokratene

President Donald Trumps regjering kritiseres av mange for det som anses som politisk motivert straffeforfølgelse av Trumps meningsmotstandere. Dette var et sentralt punkt da justisminister Pam Bondi møtte i en høring i Kongressen tidligere i måneden.

Der anklaget Demokratene Bondi for å undergrave departementets tradisjonelle uavhengighet fra Det hvite hus.

– Det som har skjedd siden 20. januar 2025 ville ha fått selv president Nixon til reagere med avsky, sa den demokratiske senatoren Dick Durbin, med henvisning til presidenten som trakk seg for å unngå riksrettssak etter Watergate-skandalen.