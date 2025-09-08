USAs høyesterett støtter Trumps migrantjakt i Los Angeles

Føderale agenter under en operasjon mot migranter i Montebello i California. Gregory Bull / AP / NTB

Høyesterett støttet justisdepartementets anke mot en kjennelse i en lavere domstol, som hindret føderale agenter i å stanse eller pågripe folk uten rimelig mistanke.

Dommeren forbød dem å pågripe folk i det sørlige California basert på hvilken hudfarge de har, eller om de snakker spansk eller engelsk med utenlandsk aksent.

De tre liberale dommerne i høyesterett tok dissens mot kjennelsen, som de seks konservative sto bak.

Justisdepartementet argumenterte med at det er rimelig å bruke vide kriterier for å identifisere folk som er i USA uten lovlige papirer, i en region der 10 prosent av befolkningen er i landet uten tillatelse.

Trump-administrasjonen har gjentatte ganger gått til høyesterett for å omgjøre lavere instansers kjennelser mot administrasjonens metoder. Høyesterett har støttet Trump i de fleste av disse tilfellene.

Administrasjonens aggressive metoder med maskerte og væpnede føderale agenter mot migranter blant annet i Los Angeles har utløst panikk i nabolag og på arbeidsplasser med mange migranter, samt omfattende protester og en rekke søksmål.