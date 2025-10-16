USA truer Norge med handelstiltak og visumnekt

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen bekrefter at USA truet med mottiltak dersom Norge ikke stemmer nei til forslaget om klimaskatt for skipsfarten. Lise Åserud / NTB

Det skriver Dagens Næringsliv.

I et digitalt møte med Klima- og miljødepartementet ga amerikanerne en muntlig démarche, en formell diplomatisk henvendelse, til Norge.

I møtet ble det gjort klart at USA forventet støtte fra Norge mot forslaget, og at de ikke vil nøle med å ta i bruk mottiltak hvis ikke dette skjer. Det bekrefter klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til avisen.

– Jeg opplever at trusselen Norge fikk fremført, var den samme generelle trusselen som andre land har fått, sier han.

Annonse

Møtet i FNs sjøfartsorganisasjon IMO pågår nå i London. Her skal forslaget om klimaskatt på utslipp fra internasjonal skipsfart endelig vedtas.

– Veldig uvanlig

Det er ikke vanlig å få en slik démarche, ifølge Bjelland Eriksen.

– Det er veldig uvanlig. Det viser at USA har en veldig annerledes tilnærming til internasjonale klimaforhandlinger og klimaregelverk nå enn tidligere. Det bekymrer meg, sier han.

Annonse

Lørdag kom en felles uttalelse fra USAs utenriksminister Marco Rubio, energiminister Chris Wright og transportminister Sean Duffy om hva land som stemmer for skatten, kan vente seg. Det kan være visumrestriksjoner, gebyrer, sanksjoner mot tjenestepersoner og utestengelse av skip fra amerikanske havner.

Norge skal likevel stemme for, opplyser Bjelland Eriksen.

– Det er ingenting i de generelle advarslene Norge og andre land har fått, som gjør at vi endrer vår posisjon. Trusler og press for å påvirke stemmegivning, har verken Norge eller andre land akseptert eller er tjent med å akseptere, sier han.

Han håper landene som allerede har sagt at de vil støtte forslaget, fortsatt gjør det.

Annonse

Norge ledet forhandlingene

Forslaget, kalt Net-Zero Framework, tar sikte på å redusere CO2-utslipp fra en sektor som står for nær 3 prosent av de globale utslippene. Avtalen innebærer at internasjonal skipsfart skal være klimanøytral innen 2050.

I april ble landene i FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO enige om bindende krav om å kutte utslippene av klimagasser til netto null i 2050. Forhandlingene den gang ble ledet an av Norge, som har spilt en sentral rolle i utviklingen av rammeverket.

Klima- og miljødepartementet omtalte den gang forhandlingene som dramatiske, blant annet fordi USA trakk seg.

Annonse

I møtet som nå pågår i London, skal forslaget etter planen endelig vedtas. Møtet startet 14. oktober og varer til 17. oktober.

Etter planen skal forslaget voteres over på fredag, men dette kan bli framskyndet, ifølge DN.