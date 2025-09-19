Republikanernes leder i Senatet John Thune forsøker å samle støtte for partiets budsjettforslag, men er avhengig av noe støtte fra demokratiske senatorer. John Barrasso fra Wyoming til venstre og Steve Daines fra Montana til høyre. Foto: Jose Luis Magana / AP / NTB

Etter at Representantenes hus fredag vedtok et budsjettforslag med bevilgninger for statsapparatet, klarte ikke Senatet å gjøre det samme, skriver New York Times.

Demokratene fikk størst oppslutning om sitt forslag, men det falt likevel med 47 mot 45 stemmer. Republikanernes plan ble nedstemt 44–48. Republikanerne har flertall både i Huset og Senatet, men det trengs 60 stemmer blant de 100 senatorene for å få gjennom et budsjettforslag.

Senatet må klare å enes om et forslag innen 30. september – men neste uke er det ferie for de to kamrene i den amerikanske kongressen, og de skal etter planen først møtes igjen 29. september, kun en dag før fristen utløper. 1. oktober starter neste budsjettår.

Om de ikke får vedtatt et budsjett, står det amerikanske statsapparatet uten godkjent finansiering når budsjettåret starter. Da blir det en såkalt nedstengning hvor de ikke får lov til å bruke penger, og statlige ansatte ikke får utbetalt lønn.

Uenighetene gir demokratene økt makt mot republikanerne i en periode hvor Trump-administrasjonen får gjennomslag for mye av sin politikk siden de har flertall i begge kamrene.