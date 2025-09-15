USA og Kina enige om rammeavtale for Tiktok

USA og Kina er nær ved å bli enige om en avtale om Tiktok, ifølge Scott Bessent, USAs finansminister. Han er i Madrid i handelssamtaler med Kina. Bildet er tatt 5. september på Det ovale kontor i Det hvite hus. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Li bekrefter at det er nådd en rammeavtale mandag ettermiddag. Ifølge ham skal de to landene fortsette å ha tett kommunikasjon og konsultere detaljene for den endelige avtalen.

Ifølge Bessent er målet med rammeavtalen at videoappen skal få amerikanske eiere, og at USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping fredag skal sluttføre avtalen.

– Vi kommer ikke til å snakke om de kommersielle vilkårene i avtalen. Det er mellom to private parter. Men de kommersielle vilkårene er avtalt, sa Bessent mandag.

– Jeg tror at rammeavtalen er slik at det skal bytte til USA-kontrollert eierskap, sa han også, med henvisning til Tiktok.

Handelsmøte

Han uttalte seg i etterkant av et handelsmøte mellom USA og Kina i Madrid. Det møtet gikk veldig bra, skriver president Donald Trump i sosiale medier. Han antydet da også at landene har inngått en avtale om Tiktok.

I et innlegg på Truth Social skriver Trump at de to landene ble enige om en avtale «om et visst selskap som de unge i landet vårt svært gjerne ville redde».

I samme Truth Social-innlegg bekreftet Trump at han og Xi skal snakke sammen på fredag.

– Forholdet forblir svært sterkt!!!, skriver han.

Forbudt?

Ytterligere vilkår for Tiktok-avtalen kan landes når Trump og Xi snakker sammen fredag, sa Bessent.

En amerikansk lov om å forby Tiktok av hensyn til rikets sikkerhet, med mindre selskapet selges til ikke-kinesiske eiere, skulle egentlig tre i kraft dagen før president Donald Trump ble gjeninnsatt i januar.

To ganger har presidenten utsatt fristen med tre måneder, og den siste fristen er nå satt til onsdag 17. september.