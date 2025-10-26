USA- og EU-kritiske Connolly vant i valgskred – blir Irlands nye president

Connolly fikk rundt 63 prosent av stemmene, viser de offisielle valgresultatene. Motstanderen Heather Humphreys, fra sentrum-høyre partiet Fine Gael, som sitter i regjering, fikk rundt 30 prosent oppslutning.

Allerede etter de første opptellingene var det tydelig at 68 år gamle Connolly var på vei mot et valgskred. Humphreys gikk tidlig ut og erkjente nederlag og gratulerte den nå påtroppende presidenten.

– Catherine kommer til å være en president for oss alle, og hun kommer til å være min president. Jeg ønsker henne alt godt, sa Humphreys.

Presidentrollen i Irland anses som stort sett seremoniell, og har begrenset politisk makt i landet. Rollen har vært fylt av 84 år gamle Michael Higgins, som har vært president siden 2011.

Kan krasje med regjeringen

Connolly, som er utdannet advokat, har vært folkevalgt siden 2016 og støttes av venstreorienterte partier, inkludert opposisjonspartiet Sinn Féin. Hun har tidligere advart mot den økte militariseringen i EU som følge av Russlands invasjon av Ukraina, og har også gått hardt ut mot Israel over krigføringen i Gaza,

Noen eksperter spår at hennes syn på utenrikspolitikk, sosial rettferdighet og politikk kan krasje med den sittende sentrum-høyre-regjeringen bestående av Fianna Fáil og Fine Gael.

Pat Leahy, som er politisk analytiker, har kalt valget av Connolly en katastrofe for dagens regjering.

– Hvordan hun håndterer forholdet til en regjering hun så tydelig mener fører feil politikk, bringer ny usikkerhet, og muligens konflikt, inn i irsk politikk, sier han til The Irish Times.

Preget av misnøye

Valget har vært preget av misnøye med det mange velgere mener er en mangel på valgmuligheter.

Valgkommisjonen i Irland sier lørdag kveld at det er betydelig flere ugyldige stemmesedler enn normalt, og at det kan tyde på at er et behov for å reflektere over velgernes misnøye.

Konservative politikere oppfordret velgere til å ødelegge sine stemmesedler i protest mot mangelen på høyreorienterte alternativer og for å signalisere økende misnøye med spørsmål som innvandring og kriminalitet.

Mer enn 3,6 millioner mennesker var stemmeberettigede i valget.

