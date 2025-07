USA nekter brasilianske dommere innreisetillatelse

USA innfører visumnekt for flere brasilianske dommere, inkludert dommeren som har ansvaret for rettssaken mot Jair Bolsonaro, landets tidligere president. – Heksejakt, sier USAs utenriksminister.

– Moraes’ politiske heksejakt mot Jair Bolsonaro har skapt et så omfattende forfølgelses- og sensurkompleks at det ikke bare går ut over vanlige brasilianeres rettigheter, men strekker seg så langt at det også rammer amerikanske borgere.

Det sa Marco Rubio, USAs utenriksminister, i en uttalelse fredag, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet.

Alexandre de Moraes er en av flere brasilianske høyesterettsdommere som nå nektes innreise til USA.