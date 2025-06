Studenter ved Harvard holder opp skilt ved demonstrasjonen til støtte for internasjonale studenter 27. mai 2025. Foto: RICK FRIEDMAN/NTB

USA har igjen åpnet søknadsprosessen til visum for utenlandske studenter, etter at den ble satt på vent av amerikanske myndigheter i slutten av mai.

De nye retningslinjene for visumsøknader innebærer at amerikanske myndigheter nå vil gå grundigere gjennom søkernes sosiale medier, på leting etter innlegg og uttalelser som gir uttrykk for en fiendtlig instilling til USA, landets regjering, kultur, institusjoner eller grunnleggende prinsipper, skriver danske TV2.

I tillegg må studentene gjennom en intervjuprosess.