USA åpner «Alligator Alcatraz» - Amnesty reagerer

– Fengselsforholdene her er verdt å se på. Det finnes ikke grundig dokumentasjon på hva som foregår i disse interneringsleirene. Allikevel dukker det stadig opp historier om dårlige fengselsforhold i form av mishandling, isolasjon, mangel på juridisk bistand og mangel på kontakt med familie og omverden. Men også frykten som preger hverdagen til de internerte, uten noen visshet om hva som vil skje videre.

Det sier Gerald Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty Norge, til Dagsavisen om forholdene i amerikanske interneringsleirer for migranter og innvandrere.

Tirsdag satte USAs president Donald Trump kursen mot hjemstaten Florida. I sumplandskapet Florida Everglades, på en gammel flyplass i Ochopee vest for Miami, har republikanske delstatspolitikere tilbudt den sittende regjeringen boltreplass for et nytt interneringssenter for migranter og andre innvandrere som skal kastes ut av landet.