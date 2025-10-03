Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– På bakgrunn av valgkampen var det vanskelig å få øye på hvilket felles prosjekt regjeringen og det rødgrønne flertallet har, sier Unio-leder Steffen Handal i en e-post til Dagsavisen.

Han tenker på de såkalte «tuttifrutti»-partiene som nå skal samarbeide og skape flertall med Arbeiderpartiets regjering fra Stortinget: SV, Rødt, MDG og Senterpartiet (Sp). Kanskje vil Støre-regjeringens trontale gi noen svar på om det blir et slikt felles rødgrønt samfunnsprosjekt, men Unio syns det er litt lenge å vente til talen blir framført av kongen under Stortingets høytidelige åpning 11. oktober.