Unge Venstre vil fjerne «tradwife-støtte»

De siste ukene har debatten omkring likestilling rast. Startskuddet var KrFUs Ingrid Olina Hovlands mening om at deler av likestillingspolitikken har gått for langt. KrF-veteran Valgerd Svarstad Haugland har advart om at partiet ikke må bli et parti for tradwives.

Nå slenger Unge Venstre kontantstøtten på bordet i diskusjonen. De mener den burde fjernes og kritiserer KrFU for å ønske flere husmødre i Norge.