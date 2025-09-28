Unge menn stemte i større grad enn før
Ferske tall bekrefter at rekordmange unge menn stemte ved valget. Høyrebølge, økt mobilisering og engasjement, framholdes av valgforskere som årsaker.
Innenriks
Da valgresultatet ble klart i starten av september, ble det også klart at hele 80 prosent hadde brukt stemmeretten sin, og at valgdeltakelsen dermed var den høyeste siden 1989.
Torsdag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med mer detaljerte tall for valgdeltakelsen.