Unge kvinner reagerer på husmor-utspill

På torsdagens utgave av NRK-programmet Debatten ledet av Fredrik Solvang møtte fire unge kvinner som mener at likestillingskampen har skadet morsrollen, den eldre generasjonen feminister som har vært med å kjempe fram like rettigheter blant kjønn.

Dagsavisen har snakket med unge kvinner på venstresiden i norsk politikk, om hva de tenker etter å ha sett programmet.

– Det mest alvorlige er at « tradwife »-narrativet fremstilles som om det er representativt for unge kvinner flest. Det er det ikke. Flertallet av oss vil fremover, ikke tilbake, sier Oda Gravdal Ulriksen, leder for FO-studentene.