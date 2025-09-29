Unge kvinner reagerer på husmor-utspill
– Flertallet av oss vil fremover, ikke tilbake, sier Oda Gravdal Ulriksen, leder for FO-studentene. Nå reagerer flere unge kvinner etter torsdagens Debatten på NRK.
Fra venstre Oda Gravdal Ulriksen, leder FO-studentene, Caroline Wilson Iglebæk, leder Ungdomsutvalget i Fellesforbundet, og Jeanette Romslo, leder Fagforbundet Ung.
Foto: Fellesorganisasjonen / Privat / Øystein Windstad
På torsdagens utgave av NRK-programmet Debatten ledet av Fredrik Solvang møtte fire unge kvinner som mener at likestillingskampen har skadet morsrollen, den eldre generasjonen feminister som har vært med å kjempe fram like rettigheter blant kjønn.
Dagsavisen har snakket med unge kvinner på venstresiden i norsk politikk, om hva de tenker etter å ha sett programmet.
– Det mest alvorlige er at «tradwife»-narrativet fremstilles som om det er representativt for unge kvinner flest. Det er det ikke. Flertallet av oss vil fremover, ikke tilbake, sier Oda Gravdal Ulriksen, leder for FO-studentene.