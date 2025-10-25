Unge Høyre-leder Ola Svenneby til TV 2: – Jeg kommer ikke til å ta gjenvalg

– Jeg kommer ikke til å ta gjenvalg, og da går jeg av i juni neste år, sier Ola Svenneby til TV 2.

I fjor sommer ble Svenneby valgt som Unge Høyre-leder for to nye år, men når perioden går ut neste år er det slutt. Unge Høyre-lederen vant ledervervet i en kampvotering mot Amalie Gunnufsen på landsmøtet i 2020. Etter å ha sittet som leder i seks år i 2026, er han ungdomspartiets lengstsittende leder siden krigen, ifølge TV 2.

Nå foreslår Innlandet Høyre Svenneby som ny nestleder i partiet. Han åpner selv for å ta på seg en ny rolle i Høyre-ledelsen.

– Det er flere ulike roller i arbeidsutvalget. Jeg er motivert for det, og for å snakke med valgkomiteen. Jeg må også legge en kabal for min egen del, gitt at jeg ikke har noe annet å gjøre etter neste sommer. Jeg kan ikke ta på meg masse verv jeg ikke har muligheten til å skjøtte på en god måte som ikke er forenlig med andre jobber, sier Svenneby.

Annonse

Denne helgen samles Høyres valgkomité til møte i Oslo på et hemmelig sted. Det er den første av flere fysiske samlinger utover høsten, hvor de skal legge Høyres nye lederkabal. Både partileder Erna Solberg og nestleder Tina Bru har varslet at de ikke vil ta gjenvalg.