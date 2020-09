– Nå er det Norges Ishockeyforbund sin tur å ta avstand fra Hviterussland for å blant annet vise støtte til folket, sier Unge Høyres 1. nestleder Hassan Nawaz i en e-post til Dagsavisen. Ungdomspartiet mener situasjonen i Hviterussland nå har blitt så alvorlig at de mener Norge bør droppe det planlagte VM i ishockey i hovedstaden Minsk i 2021.

– Verdensmesterskapet i Ishockey som skal arrangeres i Minsk har blitt sterkt kritisert i internasjonale medier helt siden situasjonen i den hviterussiske hovedstaden eskalerte etter presidentvalget, framholder Nawaz.

– Tusenvis av mennesker er arrestert, opposisjonskandidat Svetlana Tikhanovskaja er i eksil, Amnesty rapporterer om omfattende tortur i landet, og presidentvalget blir verken beskrevet som fritt eller rettferdig, sier han.

Latvia trakk seg

Unge Høyre påpeker at Latvia egentlig skulle arrangere Ishockey-VM i 2021 sammen med Hviterussland, men at de nå har trukket seg. Nawaz mener Norge bør følge Latvias eksempel og ta avstand fra hele arrangementet. Særlig mener de Norges Ishockeyforbund nå bør på banen.

– Vi håper ikke de gjemmer seg bak det internasjonale ishockeyforbundets rygg og nekter å ta ansvar, sier Nawaz.

Møte om Minsk

– Dette er en kjemperelevant problemstilling, sier Tage Pettersen, som er president i Norges Ishockeyforbund. Selv om han også er stortingsrepresentant for Unge Høyres moderparti, visste han ikke om Unge Høyres krav om boikott. Men han forsikrer ungdomspartiet at forbundet allerede er på ballen.

– Vi har fra Norges side brakt dette temaet til torgs overfor våre nordiske søsterorganisasjoner, som vi skal ha møte med om en uke. Dette er noe vi må diskutere på det møtet, slår han fast overfor Dagsavisen.

– VM skulle jo være et samarbeid mellom Latvia og Hviterussland. Latvia har nå vært ute og sagt at de syns det er problematisk å være medarrangører. Så vi har invitert Latvia til det samme møtet, for å høre deres synspunkter, forteller Pettersen.

– Kan flytte VM

Ishockeypresidenten kan ikke utelukke at det kan gå mot null norsk ishockeyspill i Hviterussland i 2021.

– «Boikott» er jo et sterkt ord. Det vi kan velge å gjøre, er å jobbe for å flytte den halvdelen av VM som er lagt til Hviterussland. Hvis det ikke er mulig, og situasjonen i Hviterussland ikke blir bedre, så må vi vurdere om Norge skal være med eller ikke. Vi er også veldig opptatt av hva våre nordiske søsterorganisasjoner mener, hva EU gjør, og hva Norge som nasjon gjør. Dette må vi forholde oss til, som idrett, understreker Pettersen overfor Dagsavisen.

Erna vil møte opposisjonsleder

Statsminister Erna Solberg (H) besøker Litauen akkurat nå, og skal etter planen møte den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja der.

– Svetlana Tikhanovskaja er en frontfigur for protestene. Hun maner til dialog og en fredelig løsning på situasjonen. Jeg ser fram til å møte Tikhanovskaja og til å få hennes synspunkter på hvordan vi og det internasjonale samfunn som sådan kan bidra best mulig, sier Solberg til NTB.

Pettersen er glad for at statsministeren møter den hviterussiske opposisjonslederen. Som stortingsrepresentant for Høyre sier han:

– Vi kan jo ikke bare sitte stille og se på hva som skjer der borte.