Unge arbeidsledige i Oslo:
– Man lever ikke, men man er ikke død
Hele en av ti er utenfor jobb og utdanning i Oslo, viser nye tall fra Nav. Sava Jan Malat er en av de heldige som har kommet seg ut av statistikken.
Sava Jan Malat gleder seg til å begynne på jobb.
FOTO: Eivind Tangen
Det kommer fram i nye tall Nav Oslo har delt med Dagsavisen.
Maria Schumacher Walberg, direktør for Nav Oslo, sier at skillet mellom øst og vest i Oslo er stort.
– Oslo er en delt by. Det ser vi både i disse tallene og annen statistikk, om det skulle være ledighet, utdanningsnivå, frafall i videregående, levekår eller helse. Bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand er de som har høyest andel utenfor arbeid og utdanning, sier Walberg, og fortsetter: