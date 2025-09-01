Unge arbeidsledige i Oslo: 
– Man lever ikke, men man er ikke død

Hele en av ti er utenfor jobb og utdanning i Oslo, viser nye tall fra Nav. Sava Jan Malat er en av de heldige som har kommet seg ut av statistikken. 

Sava Jan Malat er en av de heldige som har kommet seg i arbeid. Han fikk hjelp av Nav Vestre Aker.
Sava Jan Malat gleder seg til å begynne på jobb.

Det kommer fram i nye tall Nav Oslo har delt med Dagsavisen. 

Maria Schumacher Walberg, direktør for Nav Oslo, sier at skillet mellom øst og vest i Oslo er stort. 

– Oslo er en delt by. Det ser vi både i disse tallene og annen statistikk, om det skulle være ledighet, utdanningsnivå, frafall i videregående, levekår eller helse. Bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand er de som har høyest andel utenfor arbeid og utdanning, sier Walberg, og fortsetter:

