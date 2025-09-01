Unge arbeidsledige i Oslo: 

Sava Jan Malat gleder seg til å begynne på jobb. FOTO: Eivind Tangen

Det kommer fram i nye tall Nav Oslo har delt med Dagsavisen.

Maria Schumacher Walberg, direktør for Nav Oslo, sier at skillet mellom øst og vest i Oslo er stort.

– Oslo er en delt by. Det ser vi både i disse tallene og annen statistikk, om det skulle være ledighet, utdanningsnivå, frafall i videregående, levekår eller helse. Bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand er de som har høyest andel utenfor arbeid og utdanning, sier Walberg, og fortsetter: