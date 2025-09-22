Undertrykkelsen i Russland øker, ifølge FN-rapport

Undertrykkelsen i Russland har økt i året som har gått, ifølge en rapport fra FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Russland. Foto: Mikhail Sinitsyn Sputnik / Kreml via AP / NTB

– Undertrykkelsen øker og blir massiv, sier Mariana Katzarova, FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Russland.

Russland straffeforfølger flere og har økt bruken av langvarig fengsel og tortur for å slå ned på motstand mot krigen i Ukraina, slås det fast i rapporten, som Katzarova mandag legger fram for FNs menneskerettsråd.

– Hjernene bak denne undertrykkelsen bruker nye, omfattende metoder og går fullstendig ustraffet for sine handlinger. Tortur er også en del av dette, som en metode, sier hun.

Barn oppført på terrorliste

Rapporten tar for seg juli 2024 til juli 2025. I denne perioden økte rettsforfølgelsene, og minst 3905 personer ble dømt for fredelige protester.

Bare i juli ble 150 barn og ungdommer i alderen 14 til 17 år ført opp på myndighetenes liste over ekstremister og terrorister, ifølge rapporten. Enkelte av dem ble anklaget for forræderi og utsatt for tortur.

Per midten av juli var 1040 organisasjoner og personer, nesten en firedel av dem journalister, blitt utpekt som utenlandske agenter.

Tortur i fengsler

Tortur og dårlig behandling i Russland forblir utbredt og systematisk. Det påvirker ikke bare russiske borgere, men også ukrainske krigsfanger og sivile som er pågrepet, heter det i rapporten.

Det er dokumentert 258 tilfeller av tortur i russiske fengsler. Politi, ansatte i fengslene eller fanger som handler på ordre fra fengselsmyndighetene, sto bak, ifølge rapporten.

Russiske myndigheter vil ikke kommentere rapporten, men viser til en kommentar fra det russiske utenriksdepartementet tidligere denne måneden om at Russland ikke anerkjenner mandatet til spesialrapportøren.