Undersøkelse: To av tre vil frata Märtha Louise prinsessetittelen

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse, og 1031 personer deltok, skriver VG.

69 prosent svarer at prinsessen bør miste tittelen sin, mens 15 prosent mener hun bør få beholde den. 16 prosent svarer at de ikke er sikre.

– Jeg forstår at man vil frata tittelen, men det vil sette en ganske problematisk presedens ved at det å være kongelig ikke er noe man er, men noe man gjør. Og det tar vel vekk hele tanken om monarkiet og det å være kongelig, sier kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen til avisen.

– Er det så stor forskjell på det å bli kalt prinsesse og det å være kongens datter, spør han.

Slottet ønsker ikke å kommentere undersøkelsen overfor VG. Märtha Louises manager, Carina Scheele Carlsen, har heller ikke kommentert saken.

Samtidig er det et klart flertall som fremdeles ønsker å beholde monarkiet. Andelen som ønsker republikk, har sunket fra 17 til 16 prosent fra samme undersøkelse i fjor.

– For meg ser det ut til at de som har blitt spurt, kan skille mellom monarkiet og prinsessen, sier Schulsrud-Hansen.