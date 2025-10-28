Undersøkelse: Full splittelse blant Sp-folkevalgte 

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har samarbeidet i flere år. FOTO: Amanda Pedersen Giske / NTB/ Terje Pedersen / NTB

Etter valgnederlaget der Senterpartiet (Sp) mistet 19 stortingsmandater, er partiet splittet om hvilken vei de skal gå.

Det viser en fersk undersøkelse NorgesBarometeret har gjort på oppdrag for Dagsavisen der lokalpolitikerne drar i ulike retninger: