«Utvikle, ikke avvikle» sier Arbeiderpartiet om olja. Nylig startet de også arbeidet med en 26. konsesjonsrunde, som møter stor motstand fra flere av partiene på rødgrønn side.

Nå viser en fersk undersøkelse fra Respons Analyse gjort på oppdrag fra WWF (Verdens naturfond) at også 64 prosent av Aps velgere ønsker å stanse eller redusere tempoet i olje- og gassletingen. I befolkningen for øvrig ligger dette tallet på 52 prosent.

21 prosent av AP-velgere tar til orde for full stans i letingen, mens 43 prosent vil senke tempo, ifølge undersøkelsen.