Ulykkestrend i trafikken bekymrer: – Jobber for å nå ut til unge menn
Igjen ser Trygg Trafikk at ulykkesstatistikken er på vei opp. Særlig unge menn tar stor risiko.
Flere har dratt ut til ulykkesstedet for å legge ned blomster og tenne lys for de omkomne i Tromsø.
Foto: Daniel Lilleeng / NTB
Innenriks
– Unge gutter er en kjempeutfordring, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.
7 av 10 unge som dør eller blir hardt skadet i trafikken, er gutter, oppga Trygg Trafikk i fjor.
I helga døde tre 18-åringer i en kollisjon mellom to biler i Tromsø. Det gjør statistikken for de unge trafikantene enda dystrere.