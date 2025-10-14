Ulykkestrend i trafikken bekymrer: – Jobber for å nå ut til unge menn

Igjen ser Trygg Trafikk at ulykkesstatistikken er på vei opp. Særlig unge menn tar stor risiko.

Flere har dratt ut til ulykkesstedet for å legge ned blomster og tenne lys for de omkomne i Tromsø.

Sarah Bjørneboe Abdel-Fadil Journalist i Dagsavisen
Publisert
Lesetid: 2 min

– Unge gutter er en kjempeutfordring, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.

7 av 10 unge som dør eller blir hardt skadet i trafikken, er gutter, oppga Trygg Trafikk i fjor. 

I helga døde tre 18-åringer i en kollisjon mellom to biler i Tromsø. Det gjør statistikken for de unge trafikantene enda dystrere.

