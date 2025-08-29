KrF-leder Dag-Inge Ulstein mener at dette ikke er tiden for å utdefinere noen. Her er han avbildet under en partilederdebatt tidligere i valgkampen. Paul S. Amundsen / NTB

KrF opplyser at de har fått henvendelser fra flere medier det siste døgnet om hvordan partiet stiller seg i statsministerspørsmålet etter at Erna Solberg gikk ut i Aftenposten torsdag og avviste Frp-lederen som statsministerkandidat.

Og svaret fra Ulstein er altså i første runde en kort skriftlig kommentar:

– Dette ikke er tiden for å utdefinere noen.

KrF-lederen er for tiden på svingete veier i Agder, og han sier selv at han har tunnelsyn om dagen. Det bare er én ting som gjelder nå – å få møtt så mange velgere som mulig i disse avgjørende siste dagene fram til valgdagen, sier han.

– Lykkes vi, er akkurat dette det viktigste bidraget vi kan gi for å sikre en ny regjering og en ny politisk retning for landet vårt, sier han.

– Derfor bruker jeg nå all tid på å løfte fram våre gode kandidater og synliggjøre KrFs politikk. Følge med på nyhetene og utspill fra de andre partiene kan jeg gjøre senere, legger han til.

Tidligere fredag gikk Venstre-leder Guri Melby ut i Dagbladet og støttet Solbergs uttalelser.

Listhaug selv sa torsdag overfor NRK at Erna Solberg tilsynelatende virker mer opptatt av at hun vil inn i statsministerboligen enn å ha fokus på politikken som kan sikre ikke-sosialistisk valgseier.