Ulstein om statsministerbråket: – Dette er ikke tiden for å utdefinere noen
Etter at Erna Solberg torsdag avviste at Sylvi Listhaug kan bli ny statsminister, sier KrF-leder Dag-Inge Ulstein at dette ikke er tiden for det.
Innenriks
KrF opplyser at de har fått henvendelser fra flere medier det siste døgnet om hvordan partiet stiller seg i statsministerspørsmålet etter at Erna Solberg gikk ut i Aftenposten torsdag og avviste Frp-lederen som statsministerkandidat.
Og svaret fra Ulstein er altså i første runde en kort skriftlig kommentar:
– Dette ikke er tiden for å utdefinere noen.
KrF-lederen er for tiden på svingete veier i Agder, og han sier selv at han har tunnelsyn om dagen. Det bare er én ting som gjelder nå – å få møtt så mange velgere som mulig i disse avgjørende siste dagene fram til valgdagen, sier han.
– Lykkes vi, er akkurat dette det viktigste bidraget vi kan gi for å sikre en ny regjering og en ny politisk retning for landet vårt, sier han.
– Derfor bruker jeg nå all tid på å løfte fram våre gode kandidater og synliggjøre KrFs politikk. Følge med på nyhetene og utspill fra de andre partiene kan jeg gjøre senere, legger han til.
Tidligere fredag gikk Venstre-leder Guri Melby ut i Dagbladet og støttet Solbergs uttalelser.
Listhaug selv sa torsdag overfor NRK at Erna Solberg tilsynelatende virker mer opptatt av at hun vil inn i statsministerboligen enn å ha fokus på politikken som kan sikre ikke-sosialistisk valgseier.