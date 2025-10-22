Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er i Norge – møter Støre på Gardermoen

– Jeg ønsker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Ukrainas førstedame Olena Zelenska varmt velkommen. Norge står sammen med Ukraina i ønsket om en varig og rettferdig fred, slik det ukrainske folk fortjener, sier Støre i en pressemelding.

Flyet med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og førstedame Olena Zelenska ankom onsdag formiddag Norge. Presidenten er på rundreise i Europa og er i Norge for et møte med statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Javad Parsa/NTB

Støtte til gasskjøp

Kort tid etter at Zelenskyj landet på norsk jord, opplyste regjeringen at Norge skal støtte Ukraina med 1,5 milliarder kroner til gasskjøp for å sikre strøm og varme i Ukraina i vinter.

Bidraget er en del av Nansen-programmet for Ukraina, og kommer i tillegg til tidligere støtte til gasskjøp i 2025. Med dette har Norge støttet Ukraina med totalt 6,1 milliarder kroner til gassimport siden 2022, ifølge regjeringen.

Annonse

Senere onsdag skal Zelenskyj til Sverige for å møte statsminister Ulf Kristersson.

– Samtalene skal handle om Russlands angrepskrig mot Ukraina og det bilaterale forsvarssamarbeidet mellom Sverige og Ukraina, skriver den svenske regjeringen i en pressemelding.

Zelenska også i Norge

Zelenska har et eget program i Norge sammen med Ukrainas utenriksminister Andrij Sybiha.

Annonse

– Norges støtte til Ukraina er sterk og fortsetter. Det er avgjørende å ha tett dialog med ukrainske myndigheter, slik at støtten møter behovene på bakken i Ukraina, sier Støre.

Den ukrainske presidenten var senest i Norge i slutten av mars i år. Da møtte Zelenskyj både Støre og andre statsråder i regjeringen, samt representanter på Stortinget. Han hadde også en audiens med kong Harald på Slottet.

Trump forsøker å forhandle en fredsavtale

I slutten av august var Støre på besøk i Kyiv. I kofferten hadde han med seg 85 milliarder kroner i støtte som regjeringen vil gi det krigsherjede landet i 2026. Krigen mot Russland har nå pågått i over tre og et halvt år.

Annonse

De siste to månedene har Russland kun klart å erobre områder som til sammen tilsvarer størrelsen på Oslo kommune, ifølge Osint-analytikere. Samtidig har russerne stor suksess med droneangrep mot Ukrainas energisystem og mot sivile.

Kampene raser mens USAs president Donald Trump forsøker å forhandle fram en fredsavtale for å avslutte krigen. Søndag kveld sa Trump at Donbas-regionen øst i Ukraina bør deles mellom Russland og Ukraina langs frontlinjen. Deretter må landene forhandle seg fram til en endelig løsning.

Trumps standpunkt om at de nåværende frontlinjen i Ukraina bør bli utgangspunktet for fredsforhandlinger, fikk tirsdag støtte av EU, Ukraina, Norge og en rekke andre land.

Zelenskyj kaller det et godt kompromiss.

Annonse

– Jeg syns det er et godt kompromiss, men er ikke sikker på om Putin vil støtte det. Det sa jeg til presidenten, sier Zelenskyj på Oslo lufthavn onsdag, etter møtet med Jonas Gahr Støre.