Ukrainas nye Flamingo-missil: En gamechanger?
Flamingo skal kunne fly 3.000 kilometer. Eksperter mener det kan endre krigens dynamikk.
Flamingo, heter Ukrainas nye kryssermissil. Det har en oppgitt rekkevidde på 3.000 kilometer.
Foto: NTB
Verden
Ukraina har et nytt våpen i kampen mot invasjonsmakten Russland: kryssermissilet Flamingo.
– Det er oppgitt å ha en rekkevidde på inntil 3.000 kilometer, sier Palle Ydstebø til Dagsavisen.
Han er oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen.