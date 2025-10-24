Ukrainas nye Flamingo-missil: En gamechanger?

Flamingo skal kunne fly 3.000 kilometer. Eksperter mener det kan endre krigens dynamikk.

Flamingo, heter Ukrainas nye kryssermissil. Det har en oppgitt rekkevidde på 3.000 kilometer.

Verden

Kenneth Lia Solberg
Kenneth Lia Solberg Journalist
Publisert
Lesetid: 3 min

Ukraina har et nytt våpen i kampen mot invasjonsmakten Russland: kryssermissilet Flamingo. 

– Det er oppgitt å ha en rekkevidde på inntil 3.000 kilometer, sier Palle Ydstebø til Dagsavisen.

Han er oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

russland verden nyheter palle ydstebø fire point ukraina flamingo-missil
Powered by Labrador CMS