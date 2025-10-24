Flamingo, heter Ukrainas nye kryssermissil. Det har en oppgitt rekkevidde på 3.000 kilometer. Foto: NTB

Ukraina har et nytt våpen i kampen mot invasjonsmakten Russland: kryssermissilet Flamingo.

– Det er oppgitt å ha en rekkevidde på inntil 3.000 kilometer, sier Palle Ydstebø til Dagsavisen.



Han er oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen.

