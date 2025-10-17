Ukrainas hærsjef:
– I dag kan vi se direktevideo fra alle droner i lufta
Krigen i Ukraina har ført til mange lærdommer og nyvinninger. Flere av disse ble nylig delt med offiserer i Norge.
Droner har fått en sentral rolle på slagmarken i Ukraina. Ifølge Ukrainas hærsjef har kommandosentre tilgang til direktevideo fra hvilken som helst drone deres styrker har i lufta.
Foto: Ed Jones / AFP / NTB
Verden
Brigadegeneral
Hennadii Shapovalov, øverstkommanderende for Ukrainas landstyrker, gjestet sikkerhetskonferansen
Army Summit i Oslo forrige uke. Der holdt han en presentasjon og delte flere erfaringer fra krigen så langt. Det ga norske offiserer, og andre inviterte gjester, et sjeldent innblikk i krigen mot Russland fra et militærstrategisk perspektiv.
– Sikkerhetssituasjonen i Ukraina er fortsatt krevende, men har ikke endret seg vesentlig siden begynnelsen av året. Fienden fortsetter å gjennomføre offensive angrepsoperasjoner langs hele frontlinjen, startet den ukrainske hærsjefen med å si til en fullsatt sal i Fanehallen på Akershus festning.
Droner har fått mye oppmerksomhet under krigen. De har nemlig vist seg å være så effektive og dødelige at de på mange måter har endret moderne krigføring.