Ukrainas hærsjef:
– I dag kan vi se direktevideo fra alle droner i lufta

Krigen i Ukraina har ført til mange lærdommer og nyvinninger. Flere av disse ble nylig delt med offiserer i Norge.

A screen shows Ukrainian soldiers watching a fatal drone strike on a Russian soldier who was attempting to cross a field north of Izyum, at a drone command centre in an undisclosed location of Ukraine, on October 7, 2025. (Photo by Ed JONES / AFP)
Droner har fått en sentral rolle på slagmarken i Ukraina. Ifølge Ukrainas hærsjef har kommandosentre tilgang til direktevideo fra hvilken som helst drone deres styrker har i lufta.

Brigadegeneral Hennadii Shapovalov, øverstkommanderende for Ukrainas landstyrker, gjestet sikkerhetskonferansen Army Summit i Oslo forrige uke. Der holdt han en presentasjon og delte flere erfaringer fra krigen så langt. Det ga norske offiserer, og andre inviterte gjester, et sjeldent innblikk i krigen mot Russland fra et militærstrategisk perspektiv. 

– Sikkerhetssituasjonen i Ukraina er fortsatt krevende, men har ikke endret seg vesentlig siden begynnelsen av året. Fienden fortsetter å gjennomføre offensive angrepsoperasjoner langs hele frontlinjen, startet den ukrainske hærsjefen med å si til en fullsatt sal i Fanehallen på Akershus festning.

Droner har fått mye oppmerksomhet under krigen. De har nemlig vist seg å være så effektive og dødelige at de på mange måter har endret moderne krigføring.

