Ukraina: Russiske påstander om kapret territorium er overdrevne

En ukrainsk soldat gjør seg klar til å skyte mot droner i landsbyen Kostjantynivka i Donetsk-regionen. Foto: Jevhen Titov / AP / NTB

Russlands forsvarssjef Valerij Gerasimov hevdet lørdag at Russland siden mars har tatt kontroll over mer enn 3500 kvadratkilometer med territorium og 149 landsbyer og bosetninger i Ukraina.

Tallene er overdrevne, ifølge det ukrainske forsvaret.

– Trass i Gerasimovs påstander har ikke russiske styrker tatt kontroll over noen stor by. Tallene som legges fram av okkupantene når det gjelder kapret territorium, er grovt overdrevet, skriver generalstaben i det ukrainske forsvaret i sosiale medier.

Russland har trappet opp luftangrepene på byer og landsbyer langt bak fronten i sommer og fortsetter en seig offensiv langs store deler av fronten. Torsdag ble 23 mennesker drept i et angrep på sivile mål i Kyiv. Minst én person ble drept og nesten 30 såret i nye angrep natt til lørdag, og natt til søndag er det meldt om angrep mot ukrainsk energiinfrastruktur.

Annonse

Gerasimov sa lørdag at Russland har kontroll over 99,7 prosent av den ukrainske Luhansk-regionen, 79 prosent av Donetsk, 74 prosent av Zaporizjzja og 76 prosent av Kherson.

Russiske styrker har også begynt å presse seg inn i Dnipropetrovsk-regionen, som ikke hører til de regionene som Russland har annektert og hevder er russiske.