Ukraina reagerer sterkt etter USAs våpenbeslutning: – Vondt og ubehagelig

USAs fungerende ambassadør til Ukraina John Ginkel ble onsdag innkalt til utenriksdepartementet i Kyiv. Her fikk han beskjed om at amerikanske våpen spiller en avgjørende rolle for Ukraina.

– Fra ukrainsk hold understrekes det at enhver forsinkelse eller trenering når det gjelder å støtte Ukrainas forsvarskapasitet, kun vil oppmuntre angriperen til å fortsette krigen og terroren i stedet for å søke fred, sier viseutenriksminister Mariana Betsa i en uttalelse.

I Kreml er budskapet stikk motsatt. USAs beslutning er et skritt mot fred, lyder konklusjonen.

– Jo færre våpen som leveres til Ukraina, desto nærmere slutten på den militære spesialoperasjonen, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Annonse

– Svært ubehagelig

Ukraina frykter spesielt uteblivelsen av lovede luftvernraketter.

– Denne avgjørelsen er helt klart svært ubehagelig for oss, sier den ukrainske parlamentarikeren Fedir Venislavskyj til journalister i Kyiv onsdag.

– Det er smertefullt, og på bakgrunn av terrorangrepene som Russland begår mot Ukraina, er det en svært ubehagelig situasjon, sier han videre.

Annonse

Venislavskyj er medlem av nasjonalforsamlingens forsvarskomité og tilhører Folkets tjener, partiet til president Volodymyr Zelenskyj.

En av presidentens rådgivere antyder på sin side at det fortsatt råder usikkerhet om hva som er bestemt.

– Vi er i ferd med å oppklare situasjonen. Jeg tror alt vil bli avklart i løpet av de neste dagene, sier Dmytro Lytvyn.

Blant materiellet som tilbakeholdes, er luftvernsystemet Patriot, Hellfire-raketter og artilleri som brukes i presisjonsangrep, melder tidsskriftet Politico og andre amerikanske medier onsdag.

Annonse

Ukraina ble lovet leveransene mens Joe Biden var president.

Russland har trappet opp

Beskjeden fra USAs forsvarsdepartementet kommer i en tid der Ukraina har opplevd en kraftig opptrapping i de russiske luftangrepene, både når det gjelder droner og raketter. Samtidig går den russiske framrykkingen på bakken stadig raskere, noe som betyr at Russland tar kontroll over stadig mer ukrainsk territorium.

En høytstående kilde i det ukrainske militæret understreker at Ukraina kommer til å slite med å forsvare seg mot russiske angrep uten amerikansk ammunisjon.

Annonse

– Vi er nå sterkt avhengige av amerikanske våpenleveranser. Europa gjør det beste de kan, men det vil være vanskelig for oss uten amerikansk ammunisjon, sier den ikke navngitte kilden.

– Må prioritere USAs interesser

USA begrunner beslutningen med at landet må sette sine egne interesser først. Ikke navngitte kilder sier dessuten at en gjennomgang i forsvarsdepartementet har vist at USA har for få våpen på lager.

– Avgjørelsen er gjort for å sette USAs interesser først etter en gjennomgang av nasjonen vårs militære støtte og assistanse til andre land, sier talsperson for Det hvite hus Anna Kelly i en uttalelse.

Annonse

– Styrken til USAs væpnede styrker er uomtvistelig. Bare spør Iran, sier hun videre.

Så langt har USA forsynt Ukraina med våpen og forsvarsmateriell til en verdi av omtrent 660 milliarder kroner siden Russland gikk til full krig mot landet i februar 2022.