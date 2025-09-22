Ukraina og Russland beskylder hverandre for dødelige angrep

I Zaporizjzja ble minst tre personer drept og to såret i russiske angrep natt til mandag, opplyser guvernør Ivan Fedorov.

Minst sju russiske fly slapp bomber over Zaporizjzja gjennom natten, ifølge den ukrainske guvernøren.

Angrepet startet klokka 4.30 og varte i om lag 40 minutter, sa han.

Store skader

15 leilighetsbygg og ti hus ble skadet. Flere andre bygninger, blant annet kjøpesentre, og kritisk infrastruktur ble skadet.

– Ingen av stedene er knyttet til militær infrastruktur, sier Fedorov.

Byen har rundt 700.000 innbyggere.

Også regionene Donetsk, Dnipro, Sumy, Kyiv, Kharkiv, og Kherson ble angrepet av russiske droner gjennom natten. Til sammen ble over 140 droner avfyrt, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et innlegg på X.

Blant annet ble en brødfabrikk, en skole og en barnehage skadet i Sumy. En person ble såret.

I Kyiv ble en person såret og både leilighetsbygg og andre boliger ble skadet i angrepene, ifølge nødetatene.

Ifølge Zelenskyj har Russland sendt over 1500 droner, 1280 glidebomber og 50 missiler av ulike typer over Ukraina den siste uka.

– Flere drept i ukrainske angrep

Også Russland melder om døde etter ukrainske angrep.

Ifølge lederen av de russiskinnsatte myndighetene på Krim-halvøya, Sergej Aksionov, ble minst tre personer drept og 16 såret da ukrainske droner traff småbyen Foros på Krim. Det er et kjent feriested.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyser at det ikke er noen militærfasiliteter her. Ifølge det ukrainske nyhetsbyrået RBC-Ukraine ble det meldt om eksplosjoner nær hotellet Foros Sanatorium, som ifølge nyhetsbyrået har bånd til den russiske sikkerhetstjenesten FSB. De skriver også at Putin selv skal ha bodd på hotellet ved flere anledninger.

Nyhetsbyrået viser også til at det ifølge russiske medier var planlagt et ukjent, privat arrangement på hotellet søndag kveld.

I tillegg ble tre personer drept og ti såret i ukrainske droneangrep i den russiske grenseregionen Belgorod, ifølge den russiske guvernøren Vjatsjeslav Gladkov.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at deres luftvern skjøt ned 114 ukrainske droner tidlig mandag morgen over en rekke russiske regioner.

Zelenskyj ber om økt press på Russland

Zelenskyj ber om en produktiv uke i FN. Verdens ledere samler seg denne uka i New York for FNs hovedforsamling og 80-årsmarkering.

Han skal selv delta og ha en rekke bilaterale møter for å samle støtte til å stanse den russiske angrepskrigen.

Dette er fjerde år på rad at Russland gjennomfører angrep under FN-toppmøtet, ifølge Zelenskyj.

– Nettopp derfor er det så viktig at denne diplomatikken er produktiv. Det må tas grep for å hindre at det blir rutinemessig med drap og krig, skriver han i et innlegg på X.

Han ber verdens land om å sette Russland under kraftig press.

– Europa, USA, G7-landene og G20-landene – alle som har en påvirkning på Russland. Sterke sanksjoner, sterkt politisk press, og ansvarliggjøring for Russlands krig – det er behov for alt dette. Alt dette vil skje. Jeg takker alle som bidrar, skriver han.

Redningsarbeidere ved et ødelagt bygg i Zaporizjzja. Kateryna Klochko / AP / NTB