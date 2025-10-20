Ukraina-krigen: – Trump prøver på en blanding av trusler og lovnader overfor begge

USAs president Donald Trump og Ukrainas president Volodymir Zelenskyj møttes i Det hvite hus 17. oktober. Det møtet skal, ifølge kilder, ha vært svært anspent. Foto: Tom Brenner/AFP/NTB

Den siste tiden har USAs president Donald Trump snakket med både Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Et viktig mål for Trump er å få til en våpenhvile, etterfulgt av en varig fredsavtale i den svært dødelige krigen.

– Ganske uklart

Tor Bukkvoll, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Torsdag forrige uke hadde Trump en lengre samtale med Putin, hvor han mente det ble gjort store framskritt.

– Det har ikke kommet så mye ut av det. Det var en antydning om at Putin kunne ha gått med på å ta litt mindre territorium, men selv det var ganske uklart, sier sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Dagsavisen.



Fredag møtte Trump Zelenskyj i Det hvite hus, og han omtalte møtet som «interessant og vennlig».

Trump skal ha bannet i møtet

Ifølge kilder som var til stede på møtet, skal imidlertid Trump ha bedt Zelenskyj godta Putins vilkår for å få slutt på krigen.

Trump skal også ha bannet og sagt at Putin ville ødelegge Ukraina, hvis ikke Zelenskyj gikk med på disse betingelsene, ifølge Financial Times.

I etterkant av møtet, har Trump gått ut og bedt partene om å inngå en våpenhvile langs de nåværende frontlinjene.

– Vi støtter Trumps melding om en våpenhvile på kontaktlinjen, sier Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen mandag, ifølge NTB.

Store svingninger

Donald Trump har svingt mye fram og tilbake i sine forsøk på å få til våpenhvile og en mulig fredsavtale i Ukraina-krigen.



For en snau måned siden sa han at han tror Ukraina kan klare å vinne tilbake alle områdene Russland har erobret – og mer til.

– Trump blir påvirket av den siste personen han snakker med. Så er det nok mye taktikkeri fra hans side. Han prøver en blanding av trusler og lovnader overfor begge, uten at noen av partene har endret synspunkt, sier Tor Bukkvoll til Dagsavisen.

– Det ser ikke ut til at det har kommet noen nye innrømmelser fra Putins side, og Ukraina har lenge sagt at de ikke vil skrive under på å gi fra seg noe – ikke engang Krim-halvøya fortsetter han.

Utenriksminister Espen Barth Eide understreker mandag at kun Ukraina kan bestemme hvilke betingelser de aksepterer for fred.

– Ukraina har sagt ja til en uforbeholden våpenhvile. Russland stritter imot og fortsetter angrepskrigen, sier Eide i en uttalelse til TV 2.

