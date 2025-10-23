Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer til EU-toppmøtet i Brussel torsdag. Han var også til stede på toppmøtet i mars. Her sammen med EU-president Antonio Costa og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Foto: AP / NTB

– Det er en glede å ønske president Zelenskyj velkommen, skriver EU-president Antonio Costa på X.

På den fullpakkede dagsordenen til toppmøtet torsdag står flere viktige Ukraina-saker.

Det har lenge stått strid om innføringen av en 19. sanksjonspakke mot Russland, men sent onsdag kveld kunne det danske formannskapet informere om at den siste motstanden, fra Slovakia, var ryddet av veien.

Etter planen skal pakken vedtas kl. 8 torsdag morgen.

– Vårt budskap til Zelenskyj er at nå legger vi løkken rundt den russiske økonomien og strammer til, sier en høytstående EU-diplomat i forkant av toppmøtet.

EU-lån til Ukraina

Den andre store saken er å ta opp et EU-lån på 140 milliarder euro til Ukraina med sikkerhet i midler fra den russiske sentralbanken som ligger fryst i europeiske banker.

– Hensikten er å gjøre Ukraina i stand til å fortsette kampen, sier EU-diplomaten.

Men flere land er kritiske, og det er mange tekniske problemer rundt dette. For eksempel at frysen av de rundt 300 russiske milliardene bare gjelder for et halvår av gangen. Alle vedtak om å forlenge frysen må fattes enstemmig.

Hittil har kun avkastningen av midlene – drøyt 30 milliarder euro i året – blitt sendt til Ukraina.

– Vi må bruke de russiske midlene mer effektivt. Ukraina trenger pengene nå, sier en annen EU-diplomat, som peker på at dette også vil sikre en bedre byrdefordeling ettersom det er EU som vil stå ansvarlig for lånet.

I dag står bare fem EU-land for rundt halvparten av støtten til Ukraina.

Trumps kompromiss

Zelenskyj er på en liten rundreise i Europa etter møtet med USAs Donald Trump i Washington i forrige uke.

Onsdag kom han også på snarvisitt til Norge. Der ble han møtt av statsminister Jonas Gahr Støre og et løfte om ytterligere 1,5 milliarder kroner til gasskjøp for å sikre strøm og varme i Ukraina i vinter.

Trump mener at Ukraina-krigen må fryses langs dagens frontlinje i Donbas-regionen øst i Ukraina. Deretter må partene forhandle seg fram til en endelig løsning.

I Oslo uttrykte Zelenskyj støtte til Trumps kompromiss.

– Jeg syns det er et godt kompromiss, men er ikke sikker på om Putin vil støtte det. Det sa jeg til presidenten, sa Zelenskyj på Gardermoen, med henvisning til president Trump.

Også EU har gitt tommel opp for kompromisset.

Budapest-møte skrinlagt

I forkant av toppmøtet har det også blitt klart at et møte mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin i Ungarns hovedstad Budapest trolig ikke blir noe av.

Det vakte bestyrtelse blant mange EU-land at Ungarns statsminister Viktor Orban hadde invitert Putin til Budapest.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) har utstedt arrestordre på Putin for krigen mot Ukraina. Alle EU-landene er medlemmer av ICC, selv om Ungarn holder på å trekke seg ut.