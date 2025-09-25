Uklart hvem som står bak droneflygningene ved flyplasser og militæranlegg i Danmark

Politiet er på plass ved en av rullebanene på Kastrup mandag kveld etter observasjoner av ukjente droner i området. Foto: Johan Nilsson / TT / NTB

Danske sikkerhetsmyndigheter holdt torsdag kveld en pressekonferanse om de droneflygningene over flyplasser og militære anlegg i Danmark. Til tross for omfattende etterforskning, er det fortsatt uklart hvem som står bak.

– Vi står i en alvorlig situasjon. Det er viktig for meg å understreke at vi ikke har opplysninger som gjør at vi kan peke på hvem som står bak, sier sjefen for Forsvarets Efterretningstjenste Thomas Ahrenkiel.

Sør-Jyllands politi melder på X i kveld at de er ekstra oppmerksomme ved den dansk-tyske grensen:

– Vi er ekstra årvåkne ved den dansk-tyske grensen i Sønderjylland med tanke på mulig transport av droner over grensen.

Skyte ned

Sikkerhetsmyndighetene bekrefter at de har kapasitet til å skyte ned droner, men at de så langt ikke lykkes med å stoppe dem.

– Politiet har myndighet til å ta ned droner, så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig, sier rikspolitisjef Thorkild Fogde. Han legger til at beredskapsnivået er løftet ytterligere, men det er vanskelig fordi området er stort.

– Vi kan se dronene og har forsøkt å følge dem, men har så langt ikke klart å stanse dem, sier Finn Borch, sjef for Politiets Efterretningstjeneste (PET). Han understreker at både politiet og Forsvaret har kapasitet til å stanse eller skyte ned dronene, men at det har ikke latt seg gjøre i praksis.

Risiko høy for russisk sabotasje

Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderer situasjonen slik:

– Risikoen for russisk spionasje er høy. Det samme er risikoen for russisk sabotasje. Det har vi sett andre steder i Europa, og det gjelder også her hjemme, sier Borch.

Dansk politi mistenker at det finnes en sammenheng mellom droneaktiviteten som har forstyrret flytrafikken i flere danske byer. Droner er rapportert over minst fem danske flyplasser, inkludert Aalborg, København og Billund.

– Dette ligner en modell for hybrid krigføring, som vi har sett andre steder i Europa, sa Borch på pressekonferansen.

Myndighetene sier at danskene ikke har grunn til å være utrygge. Fra venstre, rikspolitisjef Thorkild Fogde og forsvarssjef Michael Wiggers Hyldgaard. Foto: AP / NTB

Flere hundre henvendelser

Rikspolitisjef Thorkild Fogde opplyser at politiet har mottatt flere hundre henvendelser om droner de siste dagene, og at de nå gjennomgår disse og kartlegger all skips- og sjøtrafikk nær Danmark.

Danmarks forsvarssjef Michael Hyldgaard opplyser at saken har endret karakter:

– Samlet kapasitet settes inn i oppgaveløsningen, men det gjøres prioriteringer. Saken har endret seg i omfang og karakter fordi det også har vært droneaktivitet over forsvarets områder og ikke bare på flyplassene.

Til tross for den alvorlige situasjonen, forsikrer myndighetene at danskene ikke har grunn til å være utrygge. Etterforskningen fortsetter for fullt, med helikoptre i luften og grundig gjennomgang av all relevant informasjon.