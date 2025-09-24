Uenighet om Ullevaal-boikott i LO

Forbundsleder i NISO, Kristoffer P. Vatshaug, mener det er en dårlig ide å spille Norge-Israel for tomme tribuner. Foto: Sissel M. Rasmussen/LO Media

Mandag vedtok LO en uttalelse som innebærer en sportslig og akademisk boikott av Israel.

– Vi heier selvsagt alltid på det norske landslaget, men håper at denne kampen vil gå for tomme tribuner, sier leder av LOs internasjonale avdeling, Liv Tørres.

Det vil mest sannsynlig ikke skje. Allerede 6. september meldte Norges Fotballforbund at kampen er utsolgt.

Ønsker ikke boikott

De aller fleste av landslagsspillerne som skal spille mot Israel 11. oktober er medlemmer av LO gjennom NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon).

Forbundsleder, Kristoffer P. Vatshaug, er uenig i at kampen burde gå for tomme tribuner.

– Vi tror at det at publikum møter opp, støtter spillerne og gir en god ramme for kampen, kan ha en positiv effekt for norsk fotball. Jeg har mer tro på ideen om at vi står samlet uansett, sier Vatshaug til FriFagbevegelse.

Det er heller ikke en hvilken som helst kamp det er snakk om.

Seier mot Israel vil styrke Norges sjanser til å kvalifisere seg til VM i fotball for første gang siden 1998.

Da vil Norge i prinsippet kun være en seier mot Estland unna puljeseieren.

– Kan ikke pålegges en boikott

Vatshaug mener et boikott-vedtak foreløpig ikke har noen forankring i idrettens egne rammeverk.

– Det er fint og helt åpent å ha meninger om boikott, men landslaget kan ikke pålegges en boikott. Ansvaret for å markere i dette geopolitiske landskapet må legges på ledelsen, myndighetene og politikerne, mener han.

At politikk og idrett møter hverandre, er ikke noe nytt fenomen.

NISO og norske fotballspillere har i flere år vært involvert i spørsmål knyttet til menneskerettigheter, blant i forhold til fotball-VM i Qatar.

– Det er den politiske ledelsen i idretten som må ta kampen om de prinsipielle avgjørelsene. Spesielt i geopolitiske spørsmål. Vi ønsker ikke at verken fotballbanen eller spillerne skal brukes for å markere noe. Vi vet at Norges Fotballforbund jobber godt med denne kampen for at den skal gjennomføres på en god måte på norsk jord, sier Vatshaug.