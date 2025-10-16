Ubalanse i barnehagen: – Viktig med flere mannlige rollemodeller

Det er bemanningskrise i norske barnehager og lave søkertall på utdanningene. Bare én av ti i grunnbemanningen er menn.

Menns rolle i barnehagen er viktig, påpeker flere aktører. Illustrasjonsfoto.

Jonas Bucher Journalist
Guttorm Grundt skulle gjerne sett at kjønnsbalansen var annerledes. Han er aktiv i organisasjonen MannsForum – Norges største medlemsbaserte likestillingsorganisasjon med fokus på gutter, fedre og menn.

– For det første handler det om det rent likestillingsprinsipielle. Barnehagen er en viktig kjønnssensitiv arena, mener Grundt.

Grundt viser til at tallene tydelig illustrerer ubalansen han snakker om.

